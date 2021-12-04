Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста Эстена Сетера о прогрессе российского лыжника Александра Терентьева в свете допинг-истории тренера.

«Со всеми коллегами у меня нормальные отношения. Я готов встречаться, готов разговаривать. Если у журналиста есть возможность, пусть подходит — проясним обстановку. Пусть он лучше расследует свои допинговые скандалы. Я уже на таких говорунов перестал обращать внимания. Их много. Им лишь бы кого-то пнуть, уколоть. Пусть разберутся со своими терапевтическими исключениями, которые есть у всей команды. Пусть там пороются, раз они любят так поковыряться. В лицо мне, естественно, никто ничего не говорит. Я бы с удовольствием пообщался с этими людьми. Был бы рад, если бы у меня взяло интервью на тему допинга какое-то норвежское издание», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее норвежский журналист Эстен Сетер, рассуждая о прогрессе Терентьева, заявил, что Бородавко «тесно связан с допингом». Тренером Терентьева является Юрий Бородавко.