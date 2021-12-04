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«Один человек трижды бил по палкам. Пришлось пригрозить ему». Червоткин — о четвертом месте в Норвегии

13:48
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На этапе Кубка мира в Лиллехаммере прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км. Лучшим из наших стал Алексей Червоткин — он четвертый. Сам спортсмен не выглядел после финиша довольным.

— Сегодня лучший из команды, завтра — худший, на этом не стоит заострять внимание, — отрезал Червоткин. — Хотелось бы запрыгнуть на пьедестал. Но четвертое место — тоже результат. Хотя на последнем круге я много проиграл Крюгеру — это плохо.

— Казалось, в самом начале дистанции у вас был неприятный контакт с одним из соперников.

— На первом круге трижды один и тот же человек садился на пятки, не держал дистанцию, бил по палкам. То ли 33-й номер, то ли 35-й. В какой-то момент пришлось обернуться и пригрозил ему. Без мата, но подействовало.

— В эстафете завтра побежите первый этап?

— Не знаю, нам ничего не говорили об этом. Но мне будет тяжело. Сегодня я хорошо выложился.

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Владимир Иванов все материалы автора
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