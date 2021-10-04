Учился на русском, защитил кандидатскую в Питере. Кто пытается поменять власть в мировой гимнастике?

Кандидат в президенты Международной федерации гимнастики Фарид Гаибов — о связях с Россией и теплых отношениях с Винер-Усмановой.

Выборный конгресс Международной федерации гимнастики пройдет через месяц, 5-7 ноября, в Анталии. Кандидатов на главный пост в FIG всего двое — действующий президент японец Моринари Ватанабе и представитель Азербайджана Фарид Гаибов.

Последний возглавляет европейскую гимнастику, а недавно стал министром спорта и молодежи своей страны.

— Рассчитывает ли Гаибов на поддержку России?

— Как относится к заявлениям Ирины Винер про судейство на Олимпийских играх в Токио?

— Что думает о мужской художественной гимнастике и ее олимпийских перспективах?

Обо всем этом кандидат на пост президента FIG рассказал в интервью «СЭ».

Нынешняя политика FIG не устраивает

— Что вас заставило подать свою кандидатуру на пост президента FIG? Вы и так возглавляете европейскую гимнастику, стали министром спорта...

— Во-первых, я подал свою кандидатуру на место президента FIG задолго до того, как был назначен министром спорта своей страны. Во-вторых, за последние четыре года на европейском уровне удалось многое сделать. У нас есть специальная программа развития, мы оказываем помощь региональным федерациям и организаторам соревнований. В том числе поставками гимнастического оборудования — бесплатно или с большой скидкой. И все это мне теперь хотелось бы перенести на международный уровень.

— Что вас не устраивает в нынешней политике FIG?

— Очевидно, что-то не устраивает — иначе я не стал бы подавать своей кандидатуры. Но с моей стороны сейчас будет некорректно публично указывать на недостатки. Скорее, я хочу говорить о том, что хочу изменить. Например, мне кажется необходимым пересмотреть действующий формат Кубков мира и Кубков мира серии Challenge. Это должны быть соревнования единого формата, с четкой структурой, и тогда такой продукт будет востребован телевидением. Маркетинг — это вообще одно из ключевых направлений. Тут можно подумать и в сторону раскрутки звезди создания привлекательного имиджа соревнований.

— Самая яркая гимнастическая тема в медиапространстве — это скандал с судейством художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио. Что вы об этом думаете?

— Думаю, с моей стороны сейчас было бы некорректно высказываться по этому вопросу, я нахожусь не в той позиции. Есть технические специалисты, тренеры, судьи... Я определенно считаю, что в правилах этого вида спорта есть некоторые сложности. Но более детально рассуждать пока не готов.

— Рассчитываете ли вы на выборах на поддержку со стороны России, учитывая, что мы говорим на одном языке?

— Меня действительно многое связывает с вашей страной, спасибо, что вы это отметили. Я учился на русском языке, защитил кандидатскую в Санкт-Петербурге, в Институте Лесгафта. Естественно, сейчас мы проводим очень много встреч с представителями из разных стран. Речь ведь не только обо мне, но и о кандидатах в исполком и в различные комитеты. Мне бы хотелось, чтобы у всех европейских федераций была единая позиция, общее видение, чего мы хотим и как планируем этого добиваться. Получится ли — жизнь покажет.

— Были ли у вас встречи с Ириной Винер? И какие у вас с ней отношения?

— С Ириной Александровной мы знакомы довольно давно и всегда были в теплых отношениях. Она помогала нам строить художественную гимнастику в Азербайджане, Баку не раз принимал чемпионаты мира и Европы. Но дело в том, что в России, в отличие от FIG, существуют отдельные федерации по спортивной и художественной гимнастике и по прыжкам на батуте. И по правилам в таком случае на международном уровне страну представляет как раз федерация по спортивной гимнастике.

Почему только одна страна из шести участвует в чемпионате по акробатике?

— Ваш конкурент Ватанабе из Японии — там прекрасно развиты все виды гимнастики. В Азербайджане на приличном уровне только художественная. Это серьезная проблема для вас?

— Я же выставляю кандидатуру на пост президента, а не действующего спортсмена. Поэтому тут логичней было бы оценивать результаты моей работы в европейской гимнастике и в Азербайджане, а не чисто спортивные достижения.

— Планируете ли вы расширять олимпийскую программу за счет гимнастических дисциплин? Например, акробатика будет бороться за место в программе Игр?

— Между видами спорта сейчас существует огромная конкуренция за популярность и за своего зрителя. Сейчас у FIG три олимпийских дисциплины — спортивная гимнастика, художественная и прыжки на батуте. Теоретически место в программе Игр способствует развитию вида в большем количестве региональных федераций, помогает им получать финансирование и посылать спортсменов на соревнования. Хотя на примере прыжков на батуте видно, что даже после включения в олимпийскую программу количество стран — участниц чемпионата мира не так уж выросло. То есть тут важен целый комплекс действий. Сейчас только одна из шести стран, входящих в FIG, посылает своих спортсменов на чемпионат мира по акробатике — хотя там нужен абсолютно тот же инвентарь, что и для спортивной гимнастики. Вопрос: что мы можем сделать, чтобы это изменить?

— Как вы относитесь к мужской художественной гимнастике? Возможно, у нее с учетом тенденций к гендерному равенству олимпийских перспектив даже больше, чем у акробатики?

— Эта дисциплина развивается в России, Испании и некоторых других странах. Но пока она не имеет даже официального признания FIG. Чтобы это произошло, тоже нужно пройти длинный путь, а потом уже задумываться об Олимпиаде. Это не вопрос «нравится» или «не нравится», не хочу рассуждать в таком контексте. Если вид спорта интересен, перспективен и пользуется популярностью — конечно, мы будем его поддерживать.