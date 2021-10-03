Аверины вернулись к выступлениям. Сестры боятся судейства после Олимпиады, но думают о Париже-2024

Дина и Арина Аверины начали выступления на первом турнире после Олимпиады и пообщались в Москве с журналистами

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой начался турнир «Олимпико», на котором выступают практически все члены сборной России. Главными звездами здесь, конечно, являются сестры Аверины, вернувшиеся после небольшой паузы и заявленные на чемпионат мира в Японии.

Визовые проблемы перед чемпионатом мира

За первый день соревнований Дина и Арина не допустили видимых ошибок и с отрывом лидируют после выступлений с обручем и мячом. В конце дня их вместе с остальными членами олимпийской сборной наградили за участие в Играх. А Ирина Винер-Усманова произнесла трогательную речь о геройстве всех гимнасток:

— Как эти девочки выступали на Олимпийских играх — это был поистине героический поступок, который подчеркнул силу нашей России. Все-таки совершили подвиг. Сразу после первого вида групповых упражнений между нами и другой командой была разница в полтора балла, и это могло сбить даже сильных. Но не наших девочек, — так начала свой монолог Ирина Александровна.

Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вся олимпийская история с судейством и выставленными оценками сильно отразилась на моральном состоянии спортсменок. Но у этого есть и свои плюсы — художественная гимнастика сейчас вышла на какой-то невероятный уровень популярности. Болельщики без устали обсуждают результаты соревнований, а для олимпийцев устраивают шикарные приемы. В том числе и у президента Российской Федерации, который глубоко погружен в ситуацию в художественной гимнастике:

— То, что случилось в художественной гимнастике... Сейчас только ленивый не говорит об этом, — подчеркнула Винер-Усманова. — Только в нашей стране был такой прием олимпийцев. В том числе наших девочек, которых встречали на Красной площади. И наш президент, Владимир Владимирович Путин, настоящий спортсмен, «Повесть о настоящем человеке», выяснил досконально все мелочи, которые были не мелочами, а решали судьбу золотых медалей, и сказал на встрече, кто же считает оценку шесть минут вместо полутора. Он знал точно, сколько должны считать оценку. Счетовод!

Дина и Арина Аверины. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После награждения главный тренер сборной России в более тесном кругу пообщалась с журналистами и рассказала о текущем старте. Он получился практически благотворительным — на турнир билеты не продавались, только выдавали некоторое количество пригласительных. Для сборной это была контрольная тренировка перед чемпионатом мира в Японии. Остается, правда, проблема с визами — пока ничего особо не сделано для того, чтобы гимнастки выступили на турнире:

— Мы готовимся к чемпионату мира, — говорит Ирина Винер-Усманова. — К сожалению, у нас пока нет еще ни виз, ни отеля, нам пока еще не прислали никаких документов, что мы должны участвовать. Говорят, что пришлют. Будем надеяться, что наши дети смогут показать все то, что и показали в Токио, но уже в более нормальной обстановке и с судьями, которые будут судить честно и справедливо.

— Что делается для того, чтобы визы все-таки были?

— В ближайшее время я разговариваю с президентом федерации гимнастики Василием Николаевичем Титовым. Он сказал, что будет общаться с послом и министерством иностранных дел. Я сказала, что это может закончиться тем, что мы просто ничего не успеем сделать и не попадем на чемпионат мира. И по спортивной гимнастике тоже.

Были вопросы и касающиеся судейства в Токио — это все еще волнующая тема в художественной гимнастике:

— Мы сейчас ставленницу (Ирину Кузьмину, главного судью на Олимпиаде. — Прим. «СЭ») отозвали. Он нам сказала, что с Россией ее больше ничего не связывает, что она уезжает в Америку к дочери. Но мы хотели бы, чтобы она поработала здесь, чтобы она новую программу, которую техком вместе с ней придумал, посмотрела, чтобы она все нам разъяснила. Не знаю, дождемся ли мы этого или нет, — поделилась Винер-Усманова.

Ирина Винер-Усманова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После Олимпиады в Токио Дина и Арина Аверины говорили о возможном окончании карьеры, но сейчас они все-таки продолжат выступления и поедут на чемпионат мира. Ирина Александровна надеется, что они дойдут и до Игр-2024 в Париже:

— Над нами Бог. Мы живем сегодняшним днем. Сегодня мы видим, как они готовы, как они блестяще выступали: ни одна, ни другая не сделала ни одной видимой ошибки, и они получали очень хорошие оценки. Я думаю, что, если все будет хорошо, они вдвоем пойдут на Олимпиаду, — сказала главный тренер сборной России. — Я им сказала так: «Вам сейчас 22 года, а вид у вас как у 17-летних девочек. А голова, к счастью, 22-летняя». Они очень хорошо тренируются, слушаются меня, очень стали выразительными и получают удовольствие от своих программ. На Олимпиаде им будет 20, а по уму — 25. Это великолепное сочетание должно мотивировать.

История с мокрыми курицами

После первого дня соревнований Дина и Арина Аверины не сразу же уехали с арены, а остались в зале отрабатывать упражнения. Журналистам даже удалось некоторое время понаблюдать за тренировкой чемпионок. А потом еще 10 минут пришлось ждать завершения тренировок девочек.

«Тренируются! Соревнования закончились, а они тренируются. Вот такие дети!» — бросила уходящая из дворца Ирина Винер-Усманова. Через некоторое время девушки все-таки вышли для интервью и поделились первыми впечатлениями после возвращения к соревнованиям и планами на будущее.

— Как ощущения после возвращения к соревнованиям?

Арина: Ирина Александровна Винер-Усманова после Олимпийских игр нас поддержала, подбодрила и взбодрила.

Дина: Привела опять в зал.

Арина: Да, и в чувство. Благодаря этому мы снова выступаем, тренируемся. Я скучала очень по зрителям и по выступлениям.

Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Что дальше?

Дина: Если, дай бог, будет, то чемпионат мира в конце октября, сейчас мы туда готовимся.

— Как удалось так быстро вернуться в зал после Олимпиады?

Арина: Ирина Александровна позвонила и сказала: «Завтра чтоб были в зале». Вот так мы и вернулись.

Дина: Было на самом деле тяжело начинать, потому что мы пришли в зал, и всплывали мысли, которые были на Олимпийских играх, но надо было это преодолеть, преодолеть себя, чтобы забыть, уйти полностью в работу, начать все сначала. Получилось, теперь снова здесь выступаем.

— Что за история с «мокрыми курицами»?

Арина: Обычная история. Но Ирина Александровна извинилась. Она сказала, что была не права. Мы боялись возвращаться из-за судейства, что повторится то же самое, что и на Олимпийских играх.

— Ирина Александровна сказала, что вы пойдете на следующую Олимпиаду. Есть такой настрой?

Арина: Раз Ирина Александровна сказала, то дай бог. Загадывать не будем.

Дина: Смотря на здоровье. Там будут новая программа, новые правила, после чемпионата мира отдохнем чуть-чуть, если здоровье позволит, вернемся опять в зал и будем думать над новой программой.

Дина Аверина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Вы что-то усовершенствовали в программах этого сезона?

Дина: Все завтра увидите. На самом деле я поменяла один вид, Ариша, можно сказать, два, поэтому завтра будет для всех сюрприз.

— Дина, как сейчас ваша спина?

Дина: Я отдохнула для себя очень много, больше недели. Мне кажется, у меня спина пришла в чувство. Слава богу, пока я не чувствую боли. Сама в шоке. Сегодня приходил доктор, который меня лечит, Дмитрий Николаевич Дзукаев. Он смотрел на меня с трибун и сказал, что это что-то невероятное. Он не мог поверить своим глазам, что я способна на такое.

— Как справляетесь со свалившейся популярностью?

Арина: Мы стараемся не зависать в соцсетях, потому что вернулись в зал, много времени нет.

Дина: Зато огромный плюс — гимнастика теперь самая популярная в мире и в России.

— На чемпионате мира не будет Линой Ашрам. Сложнее будет выступать без конкуренции с ее стороны?

Дина: Стараемся победить себя, а не кого-то. Конкуренции хватает. И сложно будет еще потому, что будем выступать на чемпионате мира без гимна и флага.