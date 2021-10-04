«Аверины боялись, что судьи их снова будут «убивать». Ирина Винер-Усманова подвела итоги первого турнира сестер после Олимпиады

Дина и Арина выиграли многоборье в Москве и собираются на чемпионат мира в Японии.

Сестры Аверины выступили в первых соревнованиях по многоборью после Олимпиады. Дина стала первой, а Арина — второй. От третьего места, на котором могла бы быть Лала Крамаренко, около двух баллов. Но по правилам международных соревнований награждаются только две гимнастки от страны. После окончания турнира Olympico Cup Ирина Винер-Усманова рассказала журналистам, понравились ли ей выступления сестер, почему она все-таки назвала им мокрыми курицами и почему у России теперь есть проблемы с соревнованиями в Израиле, а также поделилась планами на будущее.

Назвала Дину мокрой курицей из-за экономического института

— Вы довольны выступлением Авериных?

— Здесь особо не с кем было соревноваться, сестры соревновались сами с собой. Преодолеть себя — олимпийский девиз. Они показали две новые программы — Арина сделала новое упражнение с лентой и «булавы» под новую музыку. Дина — «булавы» под современный рэп, все очень хорошо получилось. Поэтому я довольна выступлениями, даже несмотря на то, что у Арины вылетели некоторые ошибки. Ее все равно вызывали на бис. Она была в потоке, делала настоящее «Время вперед», и она была актрисой, которая улетела в космос. Перед выходом я ей сказала: «Ты инопланетянка, твое место в космосе».

— Тяжело девочкам было после Олимпиады?

— Вы пишите непонятные вещи для людей, что я извинилась и назвала их «мокрыми курицами». Да, я так назвала, но только Дину, которая сказала, что уходит в экономический институт. Но когда я узнала, почему она это сказала, когда я узнала, что они боялись, что их будут «убивать» (судьи) и в дальнейшем, я ответила: «Извините, надо мне говорить всегда правду, и я вам сразу развею все эти непонятные вещи».

Потом, когда все это выяснилось, они с удовольствием начали тренироваться, у меня с ними нет никаких проблем. Вчера мне люди из Америки сказали: «Мы знаем, что вы сейчас очень серьезно работаете с этими двумя девочками». Они сейчас выросли и делают интересные комбинации по выразительности и харизме. Раньше я на них смотрела через призму группового упражнения, но сейчас я работаю непосредственно с ними. Я хочу этих девочек сохранить, потому что они обладают сейчас всем необходимым, что должно быть в художественной гимнастике: харизмой, у них тот возраст, который является самым лучшим и самым востребованным, они уже взрослые.

Селезнева немного потянула шею

— Чего вы от них ждете в будущем?

— Я жду от всех побед. У нас есть очень хорошие девочки: Лала Крамаренко, Даша Трубникова, Настя Симакова. Настя была травмирована, но сейчас ей уже лучше, начала потихоньку выступать. Очень талантливая девочка. Сейчас будем смотреть молодежь, которая стартует на чемпионате и первенстве России.

— С визами в Японию что-то решилось?

— Все нормально. У нас была встреча с японцами после нашего корректного письма по поводу того, что нам не дают визы. Теперь все решилось, в посольство уже отдали все паспорта, так что едем.

— Эмоционально Авериным было тяжело?

— Сейчас поднялся такой тайфун, десятибалльный шторм именно в художественной гимнастике. Может быть, это даже хорошо, что так получилось. Было все явно, у всех на виду, у всего мира. Люди может быть и не поверили бы, но это было по телевизору, все оказалось доступно. Хорошо, что Дину в России так встретили, наградили, президент сказал ей слова поощрения, что она наша золотая. Они начали очень здорово тренироваться. На сегодняшний день они лучшие.

— Почему на турнире в Москве не выступала Екатерина Селезнева?

— Буквально накануне на немножко потянула шею. Вы говорите, что нам пришлось пропускать «Гран-при». Девочки едут на «Гран-при», Кубок мира, чемпионат мира. Ничего мы не пропускаем. Мы не поехали на соревнования в Израиль, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в «красной зоне». Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что местное министерство здравоохранения против. Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из «красной зоны», а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю. А так Трубникова и Анненкова едут на Кубок мира, на «Гран-при» — Крамаренко, Симакова, Селезнева.

— Девочки в групповом выходили дважды с пятью мячами. Вы их попросили?

— Это у них контрольные соревнования, в новом составе они должны делать программы. Они, конечно, совершали ошибки, поэтому мы в своих стенах со своими зрителями набираем форму. Завтра они выйдут еще раз и сделают, поэтому спасибо Сергею Семеновичу Собянину за то, что у нас есть место, есть место, где мы можем тренироваться.

— Тренировки перед зрителями намного эффективнее?

— Это как соревнования, конечно, эффективнее. Здесь были зрители, а девочки соскучились по ним. Выступать — это очень ответственно, ведь билеты мы не продавали, а отдали школам Москвы и регионов, кто делал запрос.