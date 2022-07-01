Как гимнастка переходила в фигурное катание. Отчаянный эксперимент Юлии Барсуковой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике тренировалась на льду дважды в день, а затем выступала в ледовых шоу в Австралии и Великобритании.

Гимнастка Юлия Барсукова на Олимпийских играх в Сиднее стала чемпионкой, хотя никто не прогнозировал такой результат. Отчасти ей повезло, и соперницы ошиблись, но она сама выполнила свои программы идеально. После ухода из художественной гимнастики девушка, которой тогда было 22 года, решила связать жизнь с фигурным катанием — тренировалась два раза в день, разучила многие элементы и попала в зарубежные ледовые шоу и проект «Звезды на льду», поразив своей растяжкой и работой с предметом.

Неожиданное чемпионство и знаменитая программа

Юлию Барсукову на Олимпиаде в Сиднее не считали фавориткой. Все внимание было приковано к Алине Кабаевой, а Барсуковой прогнозировали максимум просто медаль. Юлия только в 20 лет получила возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, и казалось, что это очень поздно. А Кабаевой в то время было всего 17, и она быстро стала пятикратной чемпионкой мира. В коллекции Барсуковой была всего пара медалей, и то не золотых.

Но на Олимпиаде она чисто исполнила все программы, в том числе и композицию «Умирающий лебедь», которая сейчас стала знаменитой. Хотя то упражнение тогда не слишком благосклонно было оценено специалистами — ниже, чем программа Алины Кабаевой и Юлии Раскиной из Белоруссии. Зато Барсукова отыгралась в обруче — соперницы ошиблись, а вот Юля исполнила все практически идеально. В итоге белоруску россиянка опередила всего на 84 тысячных балла. Но все-таки это была победа.

Юлия Барсукова. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

После Игр Барсукова признавалась, что не очень-то верила в то, что выиграет. И, кажется, ей явно давали это понять. «Художница» рассчитывала разве что на бронзу. Так, вероятно, и получилось бы, если бы не неудачи конкуренток. «Никогда не рассчитывала стать олимпийской чемпионкой. Надеялась на чудо, да и то редко», — говорила Юлия на пресс-конференции после победы. Что ж, чудеса иногда случаются.

Переход в фигурное катание и выступления в зарубежных шоу

Впоследствии гимнастка внезапно решила закончить с карьерой в художественной гимнастике и начать заниматься фигурным катанием. Барсукова рассказывала, что буквально мышцами ощущала, что ей нужно встать на коньки. Но с этим видом спорта она уже была знакома — в детстве все начиналось именно с фигурного катания.

— В раннем детстве я немного занималась фигурным катанием, — говорила Барсукова в интервью «Коммерсанту». — И вот недавно поймала себя на том, что мысль вновь освоить коньки стала просто-таки навязчивой. Я спала и видела, как катаюсь на коньках. Мышцами, если хотите, этот процесс ощущала.

Юлия Барсукова. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Юлия хотела совместить приятное с полезным и перенести художественную гимнастику на лед — показать чудеса растяжки, например. Фигуристки, конечно, владеют хорошей растяжкой — можно вспомнить знаменитые вращения Юлии Липницкой, но у гимнасток возможностей еще больше. Барсукова мечтала, чтобы ее позвали выступать в шоу — в Европе, США и России. Правда, жених гимнастки, фигурист Денис Самохин, затею не поддержал и даже посмеялся, сказав, что ничего не выйдет. Зато его отец Эдуард был уверен, что все получится.

Барсукова тренировалась два раза в день по полтора часа, утром и вечером, и через некоторое время освоила простейшие элементы — научилась скользить, делать разные переходы, пируэты. А еще она пробовала делать разные движения с гимнастическими предметами — например, мячом. В планах было снять видео программы на льду и отослать организаторам шоу.

Юлия Барсукова. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Так и получилось — Юлию пригласили в шоу Wild Rose в Великобритании, а потом на гастроли по Австралии даже в проект «Звезды на льду» в России. В рамках последнего Барсукова встала в пару с Антоном Сихарулидзе, заменив певицу Глюкозу, которая в начале проекта узнала о своей беременности. Евгений Плющенко, который стал ведущим на том шоу, говорил, что Юлия и Антон смотрелись великолепно — пара выполняла такие поддержки, которые не делают и профессионалы на соревнованиях. Плющенко даже написал в своей книге «Другое шоу», что их в итоге засудили. Критично отнесся к паре шоумен и член жюри Андрей Малахов, уточнив, что в дуэте «мало секса, мало эмоций, мало катания». А после болельщики много говорили, что в программах акцент был сделан на растяжке Барсуковой и игре мускулов Сихарулидзе.

После окончания карьеры Барсукова открыла Центр гимнастики своего имени, филиалы которого сейчас функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и Сочи. В них занимаются дети до 10 лет, которые хотят получить азы художественной и спортивной гимнастики, акробатики, а также прыжков на батуте.

В 2021 году Юлии досталась еще одна важная роль — она стала тренером чемпионок мира Дины и Арины Авериных, сменив на этом посту Веру Шаталину. А в середине декабря Барсукова была почетным гостем на экспериментальном турнире «Небесная грация», где гимнастки отчасти соревновались по правилам 2001-2005 годов. Соревнования проводил фонд Алины Кабаевой — спортсменки сохранили дружеские отношения. А Кабаева через четыре года после Сиднея тоже стала олимпийской чемпионкой — уже на Играх в Афинах.