Аверины получили золото в Минске благодаря юниоркам. В личном многоборье россиянок обошла белоруска Горносько

Лала Крамаренко во второй раз за сезон выиграла у Дины и Арины в главном виде художественной гимнастики.

Минск, Белоруссия

Международный турнир «Хрустальная роза»

Личное многоборье

Юниорки, 2007-2009 годов рождения

1. Анна Попова (Россия)

2. Мария Борисова (Россия)

3. Алина Речкина (Белоруссия)

Сеньорки

1. Алина Горносько (Белоруссия)

2. Лала Крамаренко (Россия)

3. Арина Аверина (Россия)

Командное многоборье

1. Россия-1 (Дина и Арина Аверины, Анна Попова, Мария Борисова) — 538,8

2. Белоруссия-1 (Алина Горносько, Анастасия Салос, Дарья Грохотова, Алина Речкина) — 531,45

3. Россия-2 (Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина, Ева Калинина) — 519,25

В Белоруссии давно не проводили крупных международных турниров. Но вмешались внешние обстоятельства, и самые сильные спортсменки оказались не допущенными до основных стартов. Поэтому в Минске решили устроить турнир для тех, у кого нет возможности выступать на чемпионатах Европы и мира. Белорусские «художницы» регулярно приезжали в Россию и в этом году встречались с россиянками в Дубае. А сейчас принимают соперниц у себя — в том числе таких звезд как Дина и Арина Аверины и Лала Крамаренко.

Травма Дины на тренировке и лидерство Алины Горносько

Сам старт по регламенту напоминал чемпионат Европы: первые два дня были отведены под многоборье — причем как личное, так и командное. Не все «художницы» выступали просто за свою страну — например, была выделена команда «Россия-1», за которую боролись те же Аверины, а другие гимнастки изначально заявились в командах разных городов — в том числе, от Краснодара и Ульяновска. В воскресенье еще будут финалы в отдельных видах — здесь все стандартно.

Опробование началось с неприятного момента — Дина Аверина получила подвернула ногу и заплакала от боли. На ковре ей оказали первую медицинскую помощь, и спортсменка ушла разговаривать с тренером Юлией Барсуковой и врачами. Позже вернулась, попытавшись повторить упражнение с мячом, но музыку остановили. Дина очень осторожничала и пропускала многие элементы. Но в итоге Аверина сделала все четыре упражнения уже с травмой. Отдельные элементы чемпионка мира отрабатывала со льдом на ноге — повреждение давало о себе знать.

В России гимнастки иногда выходят повторять упражнения, даже если они уже выступили — чаще всего так делали «групповички», которым потом еще раз выставляли оценки. Было такое и у Дины Авериной. В Минске тоже вышло необычно — музыка часто прерывалась, тренеры делали какие-то замечания, после чего прогон продолжался. Правда, это касалось не только россиянок — Алина Горносько из Белоруссии тоже повторяла не совсем удавшееся выступление с мячом.

Аверины получали не такие оценки, к которым привыкли, и после первого дня были не на первых местах. Арина уступила Алине Горносько и Лале Крамаренко, а Дина расположилась только на пятом месте. Белоруска прошла свои упражнения без видимых ошибок и вообще была хорошо готова к старту, хотя несколько месяцев назад говорила, что выступает с болью из-за травмы. У Лалы Крамаренко была небольшая помарка в обруче — возможно, ей все-таки сложно постоянно подстраивать программы то под внутренние правила, то под международные. В Минске гимнастки выступали именно в соответствии со вторыми.

А вот дальше получилась интересная история — за мяч Арина получила низкую оценку (в сравнении с лидерами), хотя внешне все было неплохо. У нее могли быть какие-то неточности в программах — кое-где закрались лишние шаги, иногда она рано сходила с поворотов и совершила другие помарки. Горносько Аверина уступала около двух баллов.

Дина и Арина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Аверины снова проиграли Крамаренко и Горносько

Дина же была только на пятом месте после первого дня соревнований, но здесь все объективно: потеря центровки во вращении, пропуск хореодорожки, неточности при ловле предметов. Наверняка это еще и последствия травмы, полученной на тренировке. Дина говорила журналистам, что недовольна своим выступлением, хотя у Ирины Винер-Усмановой другое мнение. Главный тренер сборной России оказалась главным мотиватором гимнасток. Помимо прочего, Арина отметила, что им интересны новые российские правила, которые придумала Ирина Александровна. Дина же добавила, что без сестры давно бы уже ушла из спорта.

По словам Винер-Усмановой девушки привыкли выступать дома, во дворце гимнастики, а в Минске им было немного непривычно. Плюс у Авериных плотный график — они проводят собственные мастер-классы по всей России и участвуют в разных шоу. А вот Лала занята не так сильно, но и выступает она больше.

Во второй день ситуация не особо поменялась — Горносько продолжила выступать чисто, Крамаренко хоть и потеряла булаву, но получила немногим меньше чисто выступившей Арины Авериной. В ленте Лала заработала самую высокую оценку и обогнала даже лидера соревнований. Не обошлось и без новых травм — белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко упала в обморок во время выступления, у нее пошла кровь из носа, и спортсменку унесли с ковра.

Полные результаты не были известны до начала церемонии награждения — зрители видели оценки, но только за отдельные виды в многоборье. В итоге первое место в команде усилиями юниорок Анны Поповой и Марии Борисовой заняла «Россия-1», в составе которой выступали и Аверины. Лидеры сборной Белоруссии расположились на второй строчке, а Крамаренко оказалась на третьей. Зато Лала обогнала Дину и Арину в личном многоборье, а Дина вообще не попала на пьедестал.

Завтра пройдут соревнования в отдельных видах — традиционно в финалы выходят по две гимнастки от страны. На турнире «Хрустальная роза» тоже сохранили такое правило, поэтому Лала, которая была выше всех россиянок, будет выступать четыре раза, а Дина и Арина — по два. В случае с Авериными сейчас это даже хорошо — они не так часто выступают, постоянно с травмами, а тут есть шанс завоевать и личное золото, точечно настроившись на свои виды. А Крамаренко продолжает идти за лидерством в сборной — гимнастка уже не в первый раз обходит Дину и Арину.