Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021
Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на ЧМ-2021
13:55
Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ.
Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).
Сборную России в командном первенстве по художественной гимнастике представляют Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.
Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Подробнее читайте здесь.
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