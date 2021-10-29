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Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золото в групповом многоборье на ЧМ-2021
13:55

Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).

Сборную России в командном первенстве по художественной гимнастике представляют Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.

Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Подробнее читайте здесь.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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