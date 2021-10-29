Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021

Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).

Сборную России в командном первенстве по художественной гимнастике представляют Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева.

Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Подробнее читайте здесь.