Солдатова оценила выступление российских гимнасток в групповом многоборье на ЧМ

Российская гимнастка Александра Солдатова высказалась о победе сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«В первую очередь хочу напомнить, что я не групповичка, а личница, поэтому смотрела этот турнир со стороны как зритель и уже менее — как профессионал. Могу сказать, что в упражнении с обручами и булавами ошибка в самом начале была очевидна, но я не ожидала, что за нее так много снимут.

Из-за этого после первого вида появилась очень сильная напряженность. Я очень переживала за девочек, но помню, что немного похожая ситуация уже случалась на Олимпиаде в Рио — 2016. Тогда наши девочки в первом виде допустили ошибку, но второй сделали настолько превосходно, что сразу вышли вперед», — цитирует Солдатову «Газета.Ru».

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021 набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Сборную России представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.