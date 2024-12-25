Сергей Бобровский признан спортсменом 2024 года по версии «СЭ»

Голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан спортсменом 2024 года в России. Он стал победителем традиционного голосования «СЭ», в котором участвуют 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

В июне этого года Бобровский впервые в своей карьере стал обладателем главного трофея НХЛ — Кубка Стэнли. Российский вратарь был одним из главных претендентов на звание самого ценного игрока плей-офф.

Второе место в голосовании заняла теннисистка Мирра Андреева, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Париже в турнире в парном разряде, третье — еще один хоккеист Александр Овечкин, который продолжает гонку за снайперским рекордом НХЛ, принадлежащим великому Уэйну Гретцки.

Также были выбраны лауреаты в рамках других номинаций по итогам 2024 года.

Все номинации

Спортсмен года: 1. Сергей Бобровский (хоккей). 2. Мирра Андреева (теннис). 3. Александр Овечкин (хоккей). 4. Никита Кучеров (хоккей). 5. Диана Шнайдер (теннис).

Тренер года: 1. Андрей Разин («Металлург» Мг, хоккей). 2. Сергей Семак («Зенит», футбол). 3. Мурад Мусаев («Краснодар», футбол).

Команда года: 1. «Металлург» Мг (хоккей). 2. «Краснодар» (футбол). 3. «Зенит» (футбол).

Легионер года: 1. Джон Кордоба («Краснодар», футбол). 2*. Вендел («Зенит», футбол) и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, футбол).

Открытие года: 1. Алексей Батраков («Локомотив», футбол). 2*. Иван Демидов (СКА, хоккей), Мирон Лифинцев (плавание) и Шарабутдин Магомедов (ММА).

Разочарование года: 1. Александр Соболев («Зенит», футбол). 2. Финиш московского «Динамо» в РПЛ-2023/24. 3. Даниил Медведев (теннис).

*Разделили второе место.

Премия «Спортсмен года» была учреждена «СЭ» в 1998 году.

Полностью итоги голосования можно посмотреть в материале «Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!».