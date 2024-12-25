Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 09:45

Соболев назван главным разочарованием 2024 года

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист Александр Соболев и переход форварда в «Зенит» из «Спартака» признаны главным разочарованием 2024 года в российском спорте. Таков итог традиционного голосования «СЭ», в котором участвуют 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Второе место досталось финишу «Динамо» в сезоне-2023/24. Бело-голубые упустили чемпионство в последнем туре и стали бронзовыми призерами РПЛ. На третьей строчке оказался теннисист Даниил Медведев.

В топ-5 разочарований 2024 года также вошли Олимпийские игры в Париже и форвард Артем Дзюба.

Полностью итоги голосования по всем номинациям можно посмотреть в материале «Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
СКА обменял хорвата Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Бобровский признан спортсменом 2024 года по версии «СЭ»

Разин обошел Семака в номинации тренер года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости