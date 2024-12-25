Соболев назван главным разочарованием 2024 года

Футболист Александр Соболев и переход форварда в «Зенит» из «Спартака» признаны главным разочарованием 2024 года в российском спорте. Таков итог традиционного голосования «СЭ», в котором участвуют 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Второе место досталось финишу «Динамо» в сезоне-2023/24. Бело-голубые упустили чемпионство в последнем туре и стали бронзовыми призерами РПЛ. На третьей строчке оказался теннисист Даниил Медведев.

В топ-5 разочарований 2024 года также вошли Олимпийские игры в Париже и форвард Артем Дзюба.

Полностью итоги голосования по всем номинациям можно посмотреть в материале «Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!».