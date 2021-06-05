Тансыккужина ответила Слуцкой, назвавшей ее реакцию на убранный флаг непрофессионализмом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала «СЭ» слова бывшей фигуристки и депутата Московской областной думы Ирины Слуцкой, назвавшей «непрофессионализмом» реакцию чемпионки мира на убранный флаг во время матча.

По мнению Слуцкой, Тансыккужина должна была быть сконцентрирована на игре, а не «щелкать клювом», когда уносили флаг. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу Елены Ханги.

«У каждого человек может быть свое мнение. У нее тоже может быть свое мнение. Я свою работу сделала. У меня к ее реакции никаких претензий нет. Вот если бы я не выиграла, то тогда у меня были бы претензии к себе. Меня это не задевает. Ее право так думать, но если бы я проиграла, то ее слова были бы на 200% верны», — сказала Тансыккужина «СЭ».

3 мая Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам, защитив титул в ходе поединка против польки Наталии Садовской в Варшаве. Матч запомнился инцидентом во время четвертого раунда, когда секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг.

(Данил Алешин)