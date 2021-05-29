Помощник Президента России по спорту рассказал о планах по развитию спорта в Арктике

Российский политик Игорь Левитин, помощник Президента России Владимира Путина по физической культуре и спорту на форуме во время совещания «Российская Арктика — территория спорта и туризма» в Норильске рассказал о планах по развитию спорта в Заполярье.

«Сегодня был первый разговор, что такое арктический спорт и туризм. Мы увидели те программы, которые делаются на международном уровне, что есть спорт в международном плане в Арктике и туризм, — сказал Левитин. — Я хочу сказать, что мы договорились, что нужна более тесная координация как на международном уровне, так и в России. Потому что каждый регион, у нас 9 субъектов Российской Федерации относятся к Арктической зоне, и каждый субъект проводит свои игры, свои виды спорта, но у нас нет единого такого календаря, где бы мы могли проводить единые, скажем, всероссийские арктические игры, мы сегодня об этом говорили».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о планах по проведению Арктических игр.

(Рустам Имамов)