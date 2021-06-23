Шашистка Тансыккужина рассказала, что не хотела проигрывать на глазах страны, когда у нее убрали флаг России

Российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала, как отреагировала на ситуацию с флагом страны во время поединка за звание чемпионки мира против Наталии Садовской из Польши.

«Меня никто не предупредил, что собираются убрать российский флаг. И не предупредили, что уберут польский флаг. На это я обратила внимание уже после игры. А когда садилась за игровой стол, никто ко мне не подходил и специально не говорил про ситуацию с флагами. Я спокойно отнеслась к этой шумихе, а в плане популяризации вида спорта сложно переоценить то, что о нем короткое время очень много говорили и писали. Я же в этот момент думала только о том, что нужен хороший результат, который порадует многих людей, даже тех, кто не очень любит спорт. Всё-таки очень много уделяли внимания этой ситуации с флагом, о которой быстро узнали почти все. И для меня как для спортсменки было важно переломить ход поединка в свою пользу. Не хотелось проигрывать на глазах у всей страны, когда она обратила на меня внимание», — цитируют «Известия» Тансыккужину.

27 апреля во время четвертого раунда противостояния, представители организаторов прямо по ходу встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки.