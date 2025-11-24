ФССР подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней к отбору на Олимпиаду

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что организация обратилась с иском в арбитражный орган Международной федерации санного спорта (FIL) на решение о недопуске российских экипажей саней-двоек к отбору на Олимпиаду 2026 года.

31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить к участию в международных турнирах российских саночников, имеющих нейтральный статус.

«Нам удалось добиться допуска к турнирам под эгидой FIL шестерых спортсменов благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), лично министра спорта РФ, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Однако не получили допуска к турнирам мужские и женские экипажи. Федерация санного спорта России подала иск в арбитраж FIL, мы намерены продолжать бороться за права всех российских саночников, которые пока не имеют возможности выступать на международном уровне», — приводит ТАСС слова Гарт.

К участию в отборе на Олимпийские игры были допущены шесть саночников в нейтральном статусе: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин.

Олимпиада будет проходить с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Первые квалификационные соревнования состоятся в Кортина-д'Ампеццо 29 и 30 ноября.