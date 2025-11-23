Олимпиада
Сегодня, 18:20

В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на Игры-2026

Ана Горшкова
Корреспондент

Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков сообщил, что Федерация санного спорта России (ФССР) намерена оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске двухместных мужских и женских экипажей к участию в квалификации к Олимпиаде-2026.

«Как только мы выиграли дело в CAS, то отправили на проверку в FIL (Международная федерация санного спорта. — Прим. «СЭ») фамилии 22 человек. И в итоге был утвержден список допущенных к отбору на Олимпиаду атлетов. Из него исключили составы двух мужских и двух женских двоек, Семена Павличенко и главного тренера нашей сборной Сергея Чудинова.

Исключая двухместные экипажи, они ссылаются на то, что в некоторых местах правил FIL написано, что двойки — это doubles teams. А по правилам МОК российские спортсмены не допускаются к участию в командных соревнованиях. Мы с этим не согласны, потому что в самих названиях дисциплин нет слова teams, оно используется только в некоторых частях правил. Это такое двоякое прочтение, и мы намерены оспорить это в суде. Но в целом такое решение было ожидаемо, если судить, например, по фигурному катанию», — приводит слова Петракова РИА Новости.

23 ноября стало известно, что шесть российских саночников выступят на первом этапе отбора к Олимпиаде 2026 года. На турнире будут Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик.

Источник: РИА Новости
