10 февраля, 07:00

Олимпиада 2026, 10 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Непряева и Коростелев, Гуменник, Крылова и Посашков, Олесик

Опубликовано расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026 10 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Во вторник, 10 февраля, на Олимпиаде-2026 стартуют шесть российских спортсменов: лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигурист Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также саночница Дарья Олесик.

Расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде-2026 10 февраля (вторник)

11.15. Лыжные гонки. Дарья Непряева (спринт, начало квалификации)

11.55. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (спринт, начало квалификации)

12.30. Шорт-трек. Алена Крылова (500 м, начало квалификации)

13.08. Шорт-трек. Иван Посашков (1000 м, начало квалификации)

19.00. Санный спорт. Дарья Олесик (третий заезд, четвертый — 20.41)

20.30. Фигурное катание. Петр Гуменник (короткая программа)

Начало стартов — по московскому времени.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревновательного дня 10 февраля, онлайн спринтерских гонок лыжников и онлайн короткой программы фигуристов.

Дарья Непряева
Петр Гуменник
Савелий Коростелев
Олимпиада
Алена Крылова
Дарья Олесик
Иван Посашков

