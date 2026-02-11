Итальянские саночники Ридер и Кайнцвальднер победили в двойках на Олимпиаде-2026

Итальянские саночники Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер стали олимпийскими чемпионами в двойках на Играх 2026 года в Италии.

По итогам двух заездов они показали время 1 минута 45,086 секунды.

Серебро завоевали австрийцы Томас Стю и Вольфганг Киндль (1 минута 45,154 секунды), бронзу — немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (1 минута 45,176 секунды).

Ранее в женских соревнованиях двоек победу одержали итальянки Андреа Веттер и Марион Оберхофер.

Санный спорт

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Двойка

2-й заезд

1. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.45,086 (52,499 + 52,587)

2. Стю/Киндль (Австрия) — 1.45,154 (52,485 + 52,669)

3. Вендль/Арльт (Германия) — 1.45,176 (52,583 + 52,593)

4. Эггерт/Мюллер (Германия) — 1.45,269 (52,579 + 52,690)

5. Ботс/Плюме (Латвия) — 1.45,284 (52,604 + 52,680)

6. Мюллер/Хаугсья (США) — 1.45,293 (52,482 + 52,811)

7. Наглер/Малльер (Италия) — 1.45,304 (52,647 + 52,657)

8. Де Грегорио/Холландер (США) — 1.45,467 (52,744 + 52,723)

9. Севич-Микельсевиц/Красц (Латвия) — 1.45,683 (52,749 + 52,934)

10. Уэйрдроп/Зайански (Канада) — 1.45,906 (52,996 + 52,910)

11. Гатт/Шопф (Австрия) — 1.45,915 (53,014 + 52,901)

12. Босман/Мирк (Словакия) — 1.46,125 (53,121 + 53,004)

13. Хмелевски/Ганцарчик (Польша) — 1.46,246 (53,000 + 53,246)

14. Гой/Качмар (Украина) — 1.47,582 (53,843 + 53,739)

15. Юбай/Ху (Китай) — 1.48,038 (54,108 + 53,930)

16. Марциновский/Бабура (Украина) — 1.48,115 (54,158 + 53,957)

17. Гитлан/Сербан (Румыния) — 1.48,190 (54,144 + 54,046)