10 февраля на Олимпийских играх выступили шесть спортсменов из России

Во вторник, 10 февраля, в четвертый медальный день зимних Олимпийских игр-2026 в Милане выступили шесть российских спортсменов.

В фигурном катании Петр Гуменник дебютировал на Олимпиаде: в короткой программе спортсмен набрал 86,72 балла и занял 12-е место. Лидерство после короткой программы у американца Ильи Малинина (108,16), дальше — японец Юма Кагияма (103,07) и француз Адам Сяо Хим Фа (102,55). Чемпион и призеры определятся после проката произвольной программы вечером 13 февраля.

В лыжных гонках Дарья Непряева и Савелий Коростелев не прошли квалификацию в спринте классическим стилем. Оба спортсмена завершили свои забеги вне зоны отбора в четвертьфиналы.

В шорт-треке Алена Крылова и Иван Посашков не прошли квалификацию в своих первых стартах на Олимпиаде. Крылова досрочно выбыла из борьбы на 500 м, а Посашков — на 1000 м. Оба спортсмена сошли после контактной борьбы с соперниками.

В санном спорте Дарья Олесик в одиночках закончила выступление после четырех заездов за два дня с 13-м результатом. В последней попытке спортсменка показала лучшее время — 53,211.

В зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине (Италия) принимают участие 13 спортсменов из России. Пока нейтральные атлеты не завоевали ни одной медали.