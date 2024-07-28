Шнайдер победила Коччаретто на старте Олимпиады в Париже

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда 20-летняя спортсменка за 1 час 29 минут обыграла итальянку Элизабет Коччаретто — 6:2, 7:5. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету представительницы Италии 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей российской спортсменки станет китаянка Сю Ван, которая раннее одержала победу над чешкой Линдой Носковой.

Теннис

Париж (Франция)

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Одиночный разряд

1-й круг

Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:5

«Stade Roland Garros».