Шнайдер победила Коччаретто на старте Олимпиады в Париже
Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.
В матче первого раунда 20-летняя спортсменка за 1 час 29 минут обыграла итальянку Элизабет Коччаретто — 6:2, 7:5. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету представительницы Италии 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей российской спортсменки станет китаянка Сю Ван, которая раннее одержала победу над чешкой Линдой Носковой.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:5
«Stade Roland Garros».
Новости