Канадец Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады в Париже
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге Олимпиады в Париже — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 6 минут.
Во втором круге Олимпиады-2024 Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия).
Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4
«Stade Roland Garros».
Новости