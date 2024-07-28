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Париж-2024

Сегодня, 14:45

Канадец Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Маркоса Гирона в первом круге Олимпиады в Париже — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 6 минут.

Во втором круге Олимпиады-2024 Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия).

Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4

«Stade Roland Garros».

Феликс Оже-Альяссим
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