Британский теннисист Норри снялся с Олимпиады в Париже
Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпийских игр в Париже, информирует Олимпийский комитет Великобритании в социальных сетях.
Из-за чего спортсмен отказался от соревнований — не сообщается. Норри заменит Петрос Циципас — младший брат двукратного финалиста турниров «Большого шлема» Стефаноса Циципаса.
Ранее австралийский теннисист Алекс де Минаур также снялся с участия в одиночном турнире.
Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.
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