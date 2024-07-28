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Париж-2024

Сегодня, 14:27

Британский теннисист Норри снялся с Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпийских игр в Париже, информирует Олимпийский комитет Великобритании в социальных сетях.

Из-за чего спортсмен отказался от соревнований — не сообщается. Норри заменит Петрос Циципас — младший брат двукратного финалиста турниров «Большого шлема» Стефаноса Циципаса.

Ранее австралийский теннисист Алекс де Минаур также снялся с участия в одиночном турнире.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.

Олимпиада
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