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Медведев — об Олимпиаде: «Многие хотят завоевать медали, и я в том числе»

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о важность Олимпийских игр.

«Думаю, что в теннисе Олимпиада все равно важнее, чем в футболе. 80 процентов игроков считают ее большим турниром. Для остальных, может, это не так по каким-то своим причинам. В стране не так интересуются турниром, или в детстве не было мечты выиграть Олимпийские игры. Тем не менее для большинства это важный турнир, и многие хотят завоевать медали, и я в том числе», — цитирует Медведева Forbes.

18 июня Федерация тенниса России назвала заявку сборной на Олимпиаду-2024. Затем стало известно, что от участия отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

На предыдущей Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали: в финале одиночного разряда Хачанов уступил немцу Александру Звереву и стал серебряным призером. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова стали лучшими в миксте, обыграв в решающей встрече Аслана Карацева и Елену Веснину.

Источник: https://www.forbes.ru/sport/513353-daniil-medvedev-olimpijskij-god-v-kalendare-samyj-tazelyj
Теннис
Даниил Медведев
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