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Париж-2024

Сегодня, 19:02

Грачева выступит за Францию на Олимпиаде в Париже

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Варвара Грачева.
Фото AFP

Бывшая представительница России Варвара Грачева, год назад сменившая спортивное гражданство, в составе сборной Франции выступит на Олимпиаде в Париже.

Также в Играх примут участие Клара Бюрель, Каролин Гарсия и Диан Парри, сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Франции.

Уроженка Жуковского объявила о решении сменить российское гражданство на французское в марте 2023 года и уже через два месяца выступала под другим флагом. 22-летняя спортсменка занимает 69-е место в рейтинге WTA и еще ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации.

Теннис
Варвара Грачева
Каролин Гарсия
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