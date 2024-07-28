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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Оптимизм Медведева и форсаж Австралии: итоги первого медального дня Олимпиады-2024

Даниил Медведев стартовал на Олимпиаде-2024 с победы над Хидзикатой
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Даниил Медведев стартовал на Олимпиаде с легкой победы.
Фото Reuters
В субботу, 27 июля, несмотря на непогоду, в Париже были разыграны 13 первых комплектов наград.

Спортивные события в первый день Олимпиады оказались на заднем плане из-за бурных дебатов вокруг церемонии открытия Игр, в которых участвовали и селебрити, и политики, и религиозные деятели. Кроме того, на ход некоторых соревнований повлияла непогода — из-за дождя отложили старты в скейтбординге и перенесли ряд теннисных матчей, а многое велогонщики получили травмы в результате падений на мокром асфальте. Тем не менее, Париж-2024 стартовал, и принес множество интересных событий. О самых важных из них — в подборке свежих публикаций «СЭ».

1) Австралия возглавила медальный зачет

Два золота в плавании и одно — в велошоссе позволили австралийцам завершить день на первом месте в медальной таблице. Их лидерство в принципе ожидаемо, поскольку представители Зеленого континента — фавориты турнира пловцов. А доминант олимпийского спорта — сборная США — на первой неделе должна включиться в борьбу за первую строчку после начала розыгрыша наград в спортивной гимнастике. На длинной дистанции Австралия, конечно, не конкурент не только для американцев, но и для китайцев, которые после золота в стрельбе и прыжка в воду — пока на втором месте.

Медали Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 27 июля

Фактор дождя может оказывать влияние на олимпийское расписание и дальше.

Дожди мешают проведению соревнований на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде перенесены, теннисные матчи отложены. В конце недели в Париже также ожидаются дожди

Например, из-за сточных вод под угрозой старты на открытой воде в Сене, вокруг которых сломано столько копий. Некоторые из пловцов уже отказываются нырять в фекальную реку.

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2) Легкий старт Медведева

Лидер нашего тенниса легко прошел во второй круг, разгромив Ринки Хидзикату из Австралии 6:2, 6:1. После матча Даниил заявил о серьезном настрое на выступление во всех трех разрядах (одиночке, паре и миксте). Именно ради олимпийской медали Медведев отказался от проживания в деревне спортсменов. Грунт — по-прежнему не самое любимое покрытие «осьминога», но на Олимпиаде ему помогут легкие (по сравнению с «Ролан Гаррос») мячи.

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Остальные топы тоже начали Игры без особых приключений. А поединки прочих россиян были поставлены на корты без крыши — и их пришлось переносить из-за дождя.

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Расписание матчей россиян на воскресенье, 28 июля (время начала — ориентировочное)

13:00 Екатерина Александрова — Ю Юань (Китай)
13:00 Диана Шнайдер — Элизабетта Коччиаретто (Италия)
17:00 Роман Сафиуллин — Алехандро Табило (Чили)
19:00 Павел Котов — Стэн Вавринка (Швейцария)
19:00 Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша)
23:00 Даниил Медведев / Роман Сафиуллин (Россия) — Кевин Краветц / Тим Пютц (Германия)

3) Сомов ограничился полуфиналом

Российский брассист Евгений Сомов, поехавший в Париж против воли национальной федерации, ограничился в Париже двумя заплывами на стометровках. В полуфинал проживающий в США пловец попал, а в финальную восьмерку — нет. Теперь самому неожиданному нашему представителю на Играх предстоит выступление на дистанции 200 метров 30 июля.

Евгений Сомов на&nbsp;Олимпиаде-2024. Сказка пловца Сомова завершилась в полуфинале. Но самый неожиданный российский олимпиец еще себя покажет

4) Сырица проиграл женщине

Ожидаемо без высоких мест остались российские нейтралы в индивидуальной гонке на время среди велосипедистов-шоссейников. Тамара Дронова после падения на мокрой трассе уступила чемпионке — австралийке Грэйс Браун больше четырех минут. Проиграл Грэйс, как ни странно, и Глеб Сырица. Наш гонщик занял 31-е место среди мужчин. При этом результат Глеба на целую минуту уступает золотым секундам лучшей из женщин — Браун. Он также на четыре минуты хуже, чем у победителя среди мужчин — бельгийца Ремко Эвенпула.

Глеб Сырица. Велопад на мокрых буграх. Первые гонки с россиянами в Париже обернулись завалом

5) Мир спорит из-за церемонии открытия

С одной стороны шоу, состоявшееся вечером в пятницу, выполнило свою главную функцию искусства — никого не оставило равнодушным. С другой — и без того разделенный мир разделился еще сильнее. Ведь образы, предложенные режиссером Тома Жоли, оскорбили и верующих христиан, и консервативную публику, и даже многие деятели культуры сочли действо на берегах Сены безвкусным. В общем, комментариев — десятки тысяч, и значительный процент из них — негативные.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Помимо спорных творческих находок, на церемонии хватало других скандалов. В частности — с перепуганными Северной и Южной Кореями.

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Также в Азербайджане в гневе из-за комментариев на телеканале France 2, сделанных в отношении армянской делегации.

Делегация Азербайджана во&nbsp;время парада спортсменов на&nbsp;открытии ОИ-2024. «Конечно, армяне — наши друзья». Азербайджан жалуется в МОК на французское телевидение

6) Подсчет соотечественников иностранных сборных

«СЭ» обновил список россиян (родившихся в России или РСФСР или выступавших за нашу сборную), представленных на Олимпиаде в составе делегаций AIN и других государств. После снятия представительниц Казахстана Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой с теннисного турнира в нем 18 нейтралов (15 россиян, три белоруса) и 65 представителей иностранных сборных.

Зелимхан Абакаров (на&nbsp;фото слева) держит флаг Албании, Елена Куличенко (на&nbsp;фото справа)&nbsp;&mdash; флаг Кипра. Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?

7) Жесткое наказание за шпионаж

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала на олимпийском турнире женскую сборную Канады на шесть очков и 200 тысяч швейцарских франков. Кроме того, три сотрудника канадской команды отстранены на год от всех соревнований. Причиной стал шпионаж при помощи дрона за соперницами из команды Новой Зеландии перед стартом соревнований в Париже. Встреча между Канадой и Новой Зеландией на групповом этапе Игр-2024 завершилась со счетом 2:1 в пользу «кленовых листьев». Но для канадок эта победа стала пирровой.

Беверли Пристман со&nbsp;сборной Канады. Санкции ФИФА для Канадской футбольной ассоциации: минус 6 очков и дисквалификации трех членов сборной за шпионаж на Олимпиаде

8) Сборная Узбекистана по футболу не попала в плей-офф

Мужская сборная Узбекистана по футболу проиграла Египту в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже со счетом 0:1. Узбекские футболисты не набрали ни одного очка и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Украина пока сохраняет шансы, но в последнем туре этой команде предстоит «матч жизни» против Аргентины, которая с трудом приходит в себя после дикого скандала в матче с марокканцами.

Фабиан Бальбуэна (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота сборной Израиля. Победный гол Бальбуэны, Узбекистан вылетел, для Аргентины все решится в матче с Украиной

9) Американские спортсмены получили по сто предметов одежды

Газета New York Post рассказала о щедрых спонсорах сборной США, которые вручили каждому из 592 олимпийцев почти по сто различных предметов одежды и аксессуаров. Общая стоимость подарков для американских атлетов составила около 12 600 долларов. Самый дорогой предмет — парадный пиджак для церемоний открытия и закрытия Игр стоимостью почти тысячу долларов.

Пиджак сборной США для церемоний открытия и&nbsp;закрытия Игр стоит около тысячи долларов. Каждый американский олимпиец получил почти 100 предметов одежды. Их стоимость — около 13 тысяч долларов

10) Смерть в олимпийской деревне

День открытия Олимпиады оказался омрачен трагедией. 60-летний наставник сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупайто скончался в деревне спортсменов из-за кардиологических проблем. Тренеру стало плохо утром в пятницу, 26 июля. Специалист перенес сердечный приступ, а прибывшие на место врачи констатировали смерть, наступившую по естественным причинам. Объявили о случившемся только в субботу в момент публикации некрологов.

Лионель Элика Фатупайто. Тренер сборной Самоа умер в день открытия Игр. У него случился приступ в Олимпийской деревне

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