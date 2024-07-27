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Париж-2024

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Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 27 июля

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Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В субботу, 27 июля разыгрываются первые 13 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельбе, прыжках в воду, шоссейном велоспорте, дзюдо, плавании, фехтовании, скейтбординге и регби-7.

Сборная Китая завоевала первые золотые медали на Играх: в стрельбе из пневматической винтовки (10 м, микст) и синхронных прыжках в воду (трамплин 3 м, женщины). По одной серебряной медали — у сборных Кореи (стрельба из пневматической винтовки) и США (прыжки в воду). По одной серебряной медали — у Великобритании (прыжки в воду) и Казахстана (стрельба).

Помимо стрельбы из пневматической винтовки и прыжков в воду, медали сегодня будут разыграны в велоспорте (гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин), дзюдо (женщины, до 48 кг; мужчины, до 60 кг), регби-7 (мужчины), плавание (400 метров вольным стилем у мужчин и женщин; эстафета 4x100 вольным стилем у мужчин и женщин), фехтовании (женщины, шпага; мужчины, сабля).

Медальный зачет Олимпиады-2024

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Общее число медалей

1.

Китай

2

0

0

2

2.

Корея

0

1

0

1

2.

США

0

1

0

1

4.

Великобритания

0

0

1

1

4.

Казахстан

0

0

1

0

1
0
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