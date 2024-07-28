Сказка пловца Сомова завершилась в полуфинале. Но самый неожиданный российский олимпиец еще себя покажет

Уроженец Петербурга сделал все что было в его силах.

Плавание. Париж (Франция). Олимпийские игры

Мужчины. 100 метров брасс

Полуфиналы

1. Адам Пити (Великобритания) — 58.86

2. Цинь Хайян (Китай) — 58.93

3. Арно Камминга (Нидерланды) — 59.12

...13. Евгений Сомов (Россия) — 1:00.00

Пробиться в финал на дистанции 100 метров брассом российскому пловцу Евгению Сомову все-таки не удалось. Его удивительная история завершилась на стадии полуфинала. Поразивший мир третьим временем сезона атлет ненадолго вошел в одну лигу с Адамом Пити и Цинь Хайянем, однако закрепиться в ней не сумел.

Тем не менее сам факт участия Сомова на Олимпиаде в Париже — уже достижение. К тому же окончательно ставить крест на олимпийских перспективах Евгения не стоит. У него еще будет как минимум одна попытка показать себя, и кто знает, чем все в итоге обернется.

Россияне на Олимпиаде в Париже — явление, как известно, редкое, всего 15 атлетов. Однако даже в этом небольшом списке есть парень, который явно отличается от остальных — тот самый Сомов. Начнем с того, что представителей плавания от нашей страны во Франции по идее вообще не ждали — большинство отказались. А Юлие Ефимовой пробиться на Игры во Францию помешали бюрократические проблемы с получением нейтрального статуса и обстоятельства непреодолимой силы на чемпионате Багамских островов. И тут неожиданно всплывает некий Сомов. Человек, о котором знали разве что самые дотошные эксперты, и который сам год назад едва не похоронил свои планы на большую профессиональную карьеру.

Напомним, что 25-летний пловец последний раз появлялся на чемпионатах России в 2021 году и ничем там не выделялся среди нашего золотого поколения. Понимая, что в ближайшее время в основе сборной ему места не будет, Евгений отправился в США с целью получить высшее образование. В Америке, будучи пловцом элитного класса, поступить даже в вузы Лиги Плюща задача не самая трудная — выступаешь за свой университет и таким образом продвигаешь его имя в рейтинге NCAA. В какой-то момент, собственно, от плавания Сомов устал и всерьез думал, что его максимум в спорте — это рядовой тренер в провинциальном городке штата Кентукки. Евгений почти два года даже не тренировался, пока в декабре прошлого года интереса ради не заявился на региональный турнир... И проплыл по времени, близкому к личному рекорду.

Фото Соцсети

Встреча с Бахом

В конце 2023-го Сомов прикинул календарь и решил зацепиться за олимпийскую перспективу. Готовился по особой программе — минимум монотонных тренировок, зато регулярные занятия на велотренажере и серфинг. Удивительно, но подобная методика сработала. Билет в Париж Евгений завоевал на соревнованиях в Атланте — он проплыл по третьему результату в мире в нынешнем сезоне, попутно установив новый рекорд России. Однако с ратификацией последнего возникли сложности, как и с получением нейтрального статуса. К Евгению могли придраться по допинговым критериям. Чтобы заявку российского пловца для участия в Олимпиаде хотя бы рассмотрели, он должен сдать минимум четыре отрицательных допинг-теста. А так как Евгений всего-то пару месяцев как возобновил карьеру, то допинг-контроль проходил всего лишь раз — как раз после рекордного заплыва. Формальные барьеры россиянин все-таки преодолел и добрался до Парижа, причем одним из первых.

В расписании старт Сомова и правда стоял самым ранним из всех российских спортсменов на Играх-2024, поэтому ранний заезд Евгения в олимпийскую деревню объясним. Там с пловцом встретился президент МОК Томас Бах, который даже обнял спортсмена.

Сомова поселили в один дом с теннисистом Романом Сафиуллиным. Условиями в деревне Евгений остался доволен, отметив только отчасти скудный рацион в столовой. «Ребята говорят, что лучше, чем в Токио. Единственное — в Японии вроде бы было с едой поинтереснее, рассказывают, там даже суши давали. Тут такого нет, довольствуюсь круассанами», — сказал Сомов журналистам после предварительных заплывов на дистанции 100 метров брассом. Они прошли в субботу днем по Москве — и с этим испытанием Евгений справился.

Фото Соцсети

Еще как минимум один олимпийский заплыв

Тем не менее, квалификация в полуфинал была только с 13-м временем в общем рейтинге, так что рассчитывать на удобные «быстрые» дорожки по центру бассейна не приходилось. Сомова определили во второй полуфинал на первую дорожку. Историй, когда люди пробирались в финал и с последним временем квалификации предостаточно, однако это не тот случай. В полуфинале ощущалось, что Евгению банально не хватает сил. Если первую половину бассейна он еще старался цепляться за лидеров, то после поворота окончательно отстал от чемпиона мира Цинь Хайяня и его ближайших преследователей. Кстати, неудачно выступил и белорус Илья Шиманович.

Судя по первой реакции Сомова на неудачу, он не сильно расстроился, хотя и отметил, что мог отработать и лучше. Еще утром Евгений сказал, что приехал в Париж «кайфовать». От соревнований, атмосферы, соперничества — ничего подобного в его жизни ранее не происходило. А тут Сомов выходит в одном бассейне с мировой легендой Адамом Пити и кумиром целой нации Леоном Маршанном. О чем еще стоит мечтать? К тому же как минимум раз мы на Играх Евгения увидим. Правила квалификации не позволяют спортсмену добавить по одной дистанции — и Сомов решил ради эксперимента заявиться на 50-метровку вольным стилем. Евгений вообще не тренировал кролевой спринт, так что подобная заявка выглядит как авантюра. Впрочем, как и вся история с попаданием Сомов на Олимпиаду в Париж. Соревнования по этой дисциплине состоятся 1 августа.