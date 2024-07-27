Увидеть Париж и победить. Медведев уверенно начал олимпийский турнир

На победу над австралийцем Ринки Хидзикатой в первом круге Даниилу понадобилась всего 61 минута.

Олимпийские игры

Одиночный разряд

Мужчины. Первый круг

Даниил Медведев (Россия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 6:1

Все-таки интересно, когда на Олимпийских играх теннисные турниры проходят в знаковых для этого вида спорта местах. В 2012-м в Лондоне игроков принимали знаменитые корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба в Уимблдоне, и по атмосфере эта часть глобального спортивного праздника ничем не отличалась от проходящего там же травяного «Большого шлема». Очереди на входах на трибуны, знаменитости в ложах и даже клубника со сливками, хотя для нее в конце июля уже не сезон — все это придавало соревнованиям неповторимый антураж.

Можно было по пути на стадион не спеша пройтись по лондонскому предместью в толпе болельщиков, а в свободные минуты просто погулять между кортами, где долгие годы пишется история современного тенниса. Да и многие игроки радовались спустя считанные недели после окончания Уимблдонского турнира снова оказаться, фактически, на нем же.

Под крышей дома моего

Такой атмосферы в Рио в 2016-м, не говоря уже о ковидном Токио трехлетней давности, ждать не приходилось. И вот, спустя 12 лет, олимпийский теннисный турнир снова пожаловал в гости к «Большому шлему», на этот раз на «Ролан Гаррос».

Какие-то виды спорта на Играх выступают на новых, с иголочки, аренах, другие порой вынуждены довольствоваться и сборно-разборными стадионами. А здесь же никому не нужно тратить время на адаптацию — все отлажено даже не годами, а десятилетиями. Что значительно облегчает взаимодействие и между организаторами и спортсменами.

И даже раздвижную крышу над вторым по значимости кортом имени Сюзанны Ленглен добавили к олимпийскому сезону (на центральном корте имени Филиппа Шатрие она установлена с 2020-го), что значительно облегчило всем жизнь в первый игровой день, прошедший в Париже под проливным дождем. По крайней мере на двух кортах матчи смогли начаться по расписанию, пока остальные ждали милостей от природы.

Да так и не дождались — осадки не позволили провести свои стартовые встречи в том числе россиянам Павлу Котову, Диане Шнайдер и паре Елены Весниной и Екатерины Александровой. Поэтому единственным, кто вышел в субботу на корт, стал Даниил Медведев.

Фото Reuters

От Афин до Ливана

Последней Олимпиадой, с которой российские теннисисты уезжали совсем без медалей, были Афины-2004. Поэтому 20 лет спустя, учитывая все сопутствующие обстоятельства, представители этого вида спорта являются нашей главной надеждой на награды в Париже — учитывая количество участников от РФ и их статус.

А среди мужчин главным претендентом на призы, конечно, считается Медведев. Бывшая первая ракетка мира, обладатель множества титулов, недавний полуфиналист Уимблдона. Да и на когда-то неудачном для себя грунте он в последние сезоны выступает неплохо. И даже позволяет себе шутить над этим в соцсетях.

В Париж Даниил прибыл, судя по всему, в хорошей форме. Начинать ему выпало против австралийца японского происхождения Ринки Хидзикаты, который в число ведущих теннисистов мира пока не входит. В рейтинге он в середине восьмого десятка, особых успехов в АТР-туре не добивался. Плюс ко всему на грунте смотрится слабо — в нынешнем сезоне, к примеру, из шести матчей взял верх только в одном.

В единственной очной встрече соперников в 2022-м уверенную победу одержал Медведев. Словом, на бумаге это отличный вариант для Даниила плавно вкатиться в турнир. Так, как это сделали чуть раньше Новак Джокович, отдавший всего один гейм другому австралийцу Мэттью Эбдену, и Карлос Алькарас, размявшийся на Хади Хабибе, представителе экзотического для тенниса Ливана.

Ринки Хидзиката. Фото Global Look Press

Французский экспресс

Медведев тоже начал уверенно, забрав чужую подачу под ноль, при этом Хидзиката никак не мог привыкнуть к корту, сразу выдав три невынужденных ошибки. Всего же с начала матча россиянин забрал восемь розыгрышей подряд, «всухую» взяв и второй гейм. Хотя бы что-то на корте начало получаться у австралийца только в третьем. Взяв его, Хидзиката попытался напрячь соперника и на его подаче, тем более, у Медведева пару раз дал сбой форхэнд. Но — все напрасно.

Медведев, как и положено, выглядел игроком более высокого класса. Почти в каждом эпизоде он создавал неприятности оппоненту, и заслуженно добыл второй брейк в пятом гейме — Хидзиката дважды спасся, но потом в долгом розыгрыше сам не попал в корт по ширине. Стабильности ему явно не хватало. Даниил же был спокоен, но, может, слишком рано поверил, что сет у него уже в кармане. В паре моментов наш теннисист форсировал атаки, когда этого не требовалось, и внезапно отдал сопернику свою подачу.

После этого мы увидели стопроцентную версию Медведева — три виннера за гейм, классное движение, очередной брейк. Экспресс не свернул с пути, а только слегка замедлился, чтобы попасть в конечную точку на пару минут позже. Первую партию россиянин завершил в свою пользу всего за полчаса.

Все идет по плану

Пока трибуны пели и танцевали под бессмертный хит об Елисейских полях, у Хидзикаты было время подумать, как исправлять ситуацию. Задача нетривиальная, потому что по первому сету противопоставить сопернику оказалось нечего. Но стоило попробовать начать с малого — цепляться за мячи и пореже бить по аутам.

План блестяще провалился, потому что Ринки начал с двух невынужденных ошибок и в итоге отдал под ноль свою подачу. Во втором гейме у Медведева появился повод для недоумения — судья на линии не увидел казавшийся явным аут, и Даниил отдал розыгрыш. Но поскольку на Олимпиаде не используется система видеоповторов, попросить помощи у компьютера нельзя. Пришлось согласиться и брать гейм своими силами.

А когда следующий Даниил забрал на чужой подаче со счета 0:40, уже можно было отвлечься от происходящего на корте, открыть в интернете сетку турнира и узнать, что во втором круге соперником Медведева станет либо нидерландский ветеран Робин Хасе, либо крепкий австриец Себастьян Офнер.

Хидзиката, конечно, сдаваться отказывался, даже закатал рукава у футболки. Но все, на что его хватило, это взять еще один гейм, и отыграть два матчбола из трех. Первая победа Медведева в олимпийском Париже получилась очень уверенной.