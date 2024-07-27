Увидеть Париж и победить. Медведев уверенно начал олимпийский турнир
Олимпийские игры
Одиночный разряд
Мужчины. Первый круг
Даниил Медведев (Россия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:2, 6:1
Все-таки интересно, когда на Олимпийских играх теннисные турниры проходят в знаковых для этого вида спорта местах. В 2012-м в Лондоне игроков принимали знаменитые корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба в Уимблдоне, и по атмосфере эта часть глобального спортивного праздника ничем не отличалась от проходящего там же травяного «Большого шлема». Очереди на входах на трибуны, знаменитости в ложах и даже клубника со сливками, хотя для нее в конце июля уже не сезон — все это придавало соревнованиям неповторимый антураж.
Можно было по пути на стадион не спеша пройтись по лондонскому предместью в толпе болельщиков, а в свободные минуты просто погулять между кортами, где долгие годы пишется история современного тенниса. Да и многие игроки радовались спустя считанные недели после окончания Уимблдонского турнира снова оказаться, фактически, на нем же.
Под крышей дома моего
Такой атмосферы в Рио в 2016-м, не говоря уже о ковидном Токио трехлетней давности, ждать не приходилось. И вот, спустя 12 лет, олимпийский теннисный турнир снова пожаловал в гости к «Большому шлему», на этот раз на «Ролан Гаррос».
Какие-то виды спорта на Играх выступают на новых, с иголочки, аренах, другие порой вынуждены довольствоваться и сборно-разборными стадионами. А здесь же никому не нужно тратить время на адаптацию — все отлажено даже не годами, а десятилетиями. Что значительно облегчает взаимодействие и между организаторами и спортсменами.
И даже раздвижную крышу над вторым по значимости кортом имени Сюзанны Ленглен добавили к олимпийскому сезону (на центральном корте имени Филиппа Шатрие она установлена с 2020-го), что значительно облегчило всем жизнь в первый игровой день, прошедший в Париже под проливным дождем. По крайней мере на двух кортах матчи смогли начаться по расписанию, пока остальные ждали милостей от природы.
Да так и не дождались — осадки не позволили провести свои стартовые встречи в том числе россиянам Павлу Котову, Диане Шнайдер и паре Елены Весниной и Екатерины Александровой. Поэтому единственным, кто вышел в субботу на корт, стал Даниил Медведев.
От Афин до Ливана
Последней Олимпиадой, с которой российские теннисисты уезжали совсем без медалей, были Афины-2004. Поэтому 20 лет спустя, учитывая все сопутствующие обстоятельства, представители этого вида спорта являются нашей главной надеждой на награды в Париже — учитывая количество участников от РФ и их статус.
А среди мужчин главным претендентом на призы, конечно, считается Медведев. Бывшая первая ракетка мира, обладатель множества титулов, недавний полуфиналист Уимблдона. Да и на когда-то неудачном для себя грунте он в последние сезоны выступает неплохо. И даже позволяет себе шутить над этим в соцсетях.
В Париж Даниил прибыл, судя по всему, в хорошей форме. Начинать ему выпало против австралийца японского происхождения Ринки Хидзикаты, который в число ведущих теннисистов мира пока не входит. В рейтинге он в середине восьмого десятка, особых успехов в АТР-туре не добивался. Плюс ко всему на грунте смотрится слабо — в нынешнем сезоне, к примеру, из шести матчей взял верх только в одном.
В единственной очной встрече соперников в 2022-м уверенную победу одержал Медведев. Словом, на бумаге это отличный вариант для Даниила плавно вкатиться в турнир. Так, как это сделали чуть раньше Новак Джокович, отдавший всего один гейм другому австралийцу Мэттью Эбдену, и Карлос Алькарас, размявшийся на Хади Хабибе, представителе экзотического для тенниса Ливана.
Французский экспресс
Медведев тоже начал уверенно, забрав чужую подачу под ноль, при этом Хидзиката никак не мог привыкнуть к корту, сразу выдав три невынужденных ошибки. Всего же с начала матча россиянин забрал восемь розыгрышей подряд, «всухую» взяв и второй гейм. Хотя бы что-то на корте начало получаться у австралийца только в третьем. Взяв его, Хидзиката попытался напрячь соперника и на его подаче, тем более, у Медведева пару раз дал сбой форхэнд. Но — все напрасно.
Медведев, как и положено, выглядел игроком более высокого класса. Почти в каждом эпизоде он создавал неприятности оппоненту, и заслуженно добыл второй брейк в пятом гейме — Хидзиката дважды спасся, но потом в долгом розыгрыше сам не попал в корт по ширине. Стабильности ему явно не хватало. Даниил же был спокоен, но, может, слишком рано поверил, что сет у него уже в кармане. В паре моментов наш теннисист форсировал атаки, когда этого не требовалось, и внезапно отдал сопернику свою подачу.
После этого мы увидели стопроцентную версию Медведева — три виннера за гейм, классное движение, очередной брейк. Экспресс не свернул с пути, а только слегка замедлился, чтобы попасть в конечную точку на пару минут позже. Первую партию россиянин завершил в свою пользу всего за полчаса.
Все идет по плану
Пока трибуны пели и танцевали под бессмертный хит об Елисейских полях, у Хидзикаты было время подумать, как исправлять ситуацию. Задача нетривиальная, потому что по первому сету противопоставить сопернику оказалось нечего. Но стоило попробовать начать с малого — цепляться за мячи и пореже бить по аутам.
План блестяще провалился, потому что Ринки начал с двух невынужденных ошибок и в итоге отдал под ноль свою подачу. Во втором гейме у Медведева появился повод для недоумения — судья на линии не увидел казавшийся явным аут, и Даниил отдал розыгрыш. Но поскольку на Олимпиаде не используется система видеоповторов, попросить помощи у компьютера нельзя. Пришлось согласиться и брать гейм своими силами.
А когда следующий Даниил забрал на чужой подаче со счета 0:40, уже можно было отвлечься от происходящего на корте, открыть в интернете сетку турнира и узнать, что во втором круге соперником Медведева станет либо нидерландский ветеран Робин Хасе, либо крепкий австриец Себастьян Офнер.
Хидзиката, конечно, сдаваться отказывался, даже закатал рукава у футболки. Но все, на что его хватило, это взять еще один гейм, и отыграть два матчбола из трех. Первая победа Медведева в олимпийском Париже получилась очень уверенной.