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Сегодня, 14:30

Вторая медаль интерсекса на Олимпиаде. Что не так с женским боксерским турниром?

Вторая провалившая гендерный тест боксерша гарантировала себе медаль Олимпиады
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Линь Юйтин одержала победу над Светланой Станевой.
Фото Reuters
Линь Юйтин из Тайваня вышла в полуфинал весовой категории до 57 кг.

На олимпийском боксерском турнире продолжаются споры вокруг участия спортсменок-интерсексов. Критике подверглось выступление Иман Хелиф, которая вышла в полуфинал среди девушек до 66 кг. Напомним: дело в том, что алжирка не принимала участия в чемпионате мира 2023 года под эгидой IBA из-за повышенного уровня мужского гормона тестостерона в организме. Порцию критики получила и Линь Юйтин из Тайваня. Она тоже интерсекс и вошла в четверку лучших на Играх, гарантировав как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале весовой категории до 57 кг Линь победила Светлану Станеву из Болгарии единогласным решением судей.

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Несмотря на пропуск ЧМ-2023, Юйтин и Хелиф получили допуск на Олимпиаду — отбор в Париж проводила уже не IBA. МОК встал на сторону интерсекс-боксерш и не намерен дисквалифицировать их, несмотря на критику и недовольство других атлетов.

Фото Reuters

— Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол, возраст атлетов определяется на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных IBA, — говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

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Юйтин, слова которой приводит испанское издание Marca, заявила, что получила много сообщений поддержки из Тайваня и непосредственно в Париже.

— Благодарю этих людей. Но не смогла прочитать все сообщения, потому что закрыла социальные сети. Собираюсь продолжать идти к золотой медали. Я уже выиграла бронзовую, но хочу стать чемпионкой, — отметила Линь.

Линь Юйтин и Светлана Станева.
Фото Reuters

Споры о легитимности участия в Олимпиаде Юйтин комментировать отказалась. Полуфинал с ее участием запланирован на 7 августа. Она встретится с соперницей из Турции Елдыз Кахраман.

Полуфинал алжирки Хелиф состоится 6 августа против Джанджаем Суваннафенг из Таиланда. А споры вокруг боксерш-интерсексов не утихнут, похоже, и после окончания Олимпиады.

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