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10 февраля 2025, 16:06

IBA подаст в суд на МОК за разрешение участвовать в Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин

Сергей Ярошенко

Международная федерация бокса (IBA) подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за разрешения допустить к участию в Олимпиаде в Париже Иман Хелиф из Алжира и представительницу Тайваня Линь Юйтин.

«Указ президента США Дональда Трампа доказывает, что IBA заняла твердую позицию, справедливо защищая женщин-боксеров от нечестной конкуренции. МОК пренебрегли информацией о дисквалификации спортсменок, позволив им участвовать в квалификационных соревнованиях и в конечном итоге в Олимпийских играх 2024 года, где они завоевали золотые медали, лишив возможности достойных спортсменок. В результате IBA подает официальную жалобу на действия МОК, которые способствовали участию этих спортсменов, не имеющих права выступать на Олимпиаде в Париже. Согласно швейцарскому законодательству, любое действие или бездействие, представляющее угрозу безопасности участников соревнований, требует расследования и может служить основанием для уголовного преследования. Кроме того, аналогичные жалобы будут поданы в генеральные прокуратуры Франции и США», — говорится в сообщении.

Глава IBA Умар Кремлев также призвал спортсменов, на которых повлияло решение МОК, подать иски против руководства организации, в том числе против главы МОК Томаса Баха.

5 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий мужчинам, сменившим пол, участвовать в женских спортивных соревнованиях. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что администрация американского президента ожидает от МОК и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) поддержки этого закона.

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Бокс
Дональд Трамп
Иман Хелиф
Линь Юйтин
Умар Кремлев
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