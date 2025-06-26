Олимпиада
Бокс

Олимпиада

26 июня, 17:18

МОК не будет пересматривать результаты Олимпиады-2024 в женском боксе

Международный олимпийский комитет отказался пересматривать результаты в женском боксе на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Будут ли ретроспективные решения по Олимпиаде в Париже касаемо женского бокса? Мы не будем делать что-то ретроспективно, мы смотрим в будущее, какие уроки можем извлечь из прошлого и как двигаться дальше, это главная задача рабочей группы», — цитирует РИА Новости Спорт главу организации Кирсти Ковентри.

МОК допустил на Игры-2024 Иман Хелиф из Алжира и представительницу Тайваня Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты Международной федерации бокса (IBA).

Хелиф стала олимпийской чемпионкой 2024 года в весовой категории до 66 кг. Юйтин также взяла золото Игр в Париже в весовой категории до 57 кг.

Источник: РИА
