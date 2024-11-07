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Париж-2024

7 ноября, 23:43

Путин осудил участие мужчин в женских турнирах

Алина Савинова
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что участие мужчин в женских спортивных соревнованиях убивает женский спорт.

«Возможность мужчинам выступать в женских видах спорта — это убивает просто женский спорт, если уж, извините, я затронул эту тему. На мой взгляд, некоторые виды спорта женскими не являются. Я прошу прощения у женщин, скажут, что я не прав... Но если уж женщина участвует в этих видах там штанга, бокс, я не знаю, борьба, пускай женщины между собой соревнуются», — приводит РИА Новости слова Путина.

В женском турнире по боксу на прошедших в Париже Олимпийских играх выступила представительница Алжира Иман Хелиф, которая завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. В 2023 году спортсменку не допустили до чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста. В начале ноября в СМИ появились детали гендерного теста алжирки, согласно которому Хелиф — биологический мужчина.

Источник: РИА Новости
Бокс
Владимир Путин
Иман Хелиф
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