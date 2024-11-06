Мамиашвили — о скандале с Хелиф: «Это просто кощунство и абсурд»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира является биологическим мужчиной.

«Это просто кощунство и абсурд. Это надругательство над чувствами огромного населения планеты. Кучка маразматиков в МОК показала всему миру, по какому пути они хотят развивать спорт. Они же разрушают традиционные человеческие ценности. Ничего, они еще будут замаливать свои грехи. А всем здоровым людям с адекватной жизненной позицией надо объединиться и предотвратить развал мирового спорта, к которому ведет нынешнее руководство МОК. Думаю, что с божьей помощью все вернется на круги своя», — цитирует Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксирован уровень тестостерона, как у мужчин.