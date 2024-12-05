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Бокс

Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 18:02

Бах заявил, что IBA не сможет претендовать на проведение турнира по боксу на Олимпиаде-2028

Диана Андрющенко
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Президент МОК Томас Бах заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) не сможет претендовать на проведение турнира по этому виду спорта на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

«Все в руках боксерских национальных федераций, хотят ли они, чтобы их спортсмены имели возможность завоевать олимпийские медали. Все просто. Мы видим определенные шаги со стороны некоторых федераций, следим за ситуацией. Когда придет время, нам предстоит пройти процесс признания одной из международных федераций. Пока все выглядит так, что ей может стать World Boxing. При этом совершенно очевидно, что ей не может быть IBA — эта история закончена по ряду причин, о которых вы знаете», — цитирует Баха ТАСС.

Томас Бах, Умар Кремлев. «При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций

В июне прошлого года сессия МОК большинством голосов исключила IBA, так как федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить управленческие и финансовые проблемы. Задачу по проведению олимпийского боксерского турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже взял на себя МОК.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
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