Тестостерон опять победил. Вторая интерсекс-спортсменка успешно стартовала на Олимпиаде

Стыдный бокс на Играх в Париже.

Второй день подряд боксерский турнир в Париже вызывает возмущение болельщиков. Участницы, которых совсем недавно обвиняли в повышенном уровне гормона тестостерона, продолжают двигаться к олимпийским медалям. Вслед за Иман Хелиф из Алжира свою путевку в четвертьфинал выбила из соперника Линь Юйтин из Тайваня.

Биологические отклонения

Последние сутки в СМИ Узбекистана была популярна новость, что их боксерша Ситора Турдибекова, выступающая в весовой категории до 57 кг, сойдется на олимпийском ринге с тайваньским трансгендером Линь Юйтин. Однако это неверная формулировка.

Правильнее боксершу будет называть интерсекс-человеком. Линь не меняла пола (по крайней мере, это не доказано), а родилась с отклонениями от гендерной нормы. Серия тестов показала, что у нее повышенный уровень тестостерона. История в целом такая же, как и у алжирки Хелиф.

В начале карьеры ее строение тела не сильно кого-то волновало. В 2013-м она выиграла чемпионат мира среди юниоров и пошла штамповать победы во взрослом спорте. Много раз побеждала на чемпионатах страны, брала медали, в том числе золотые, на чемпионате Азии, а в 2018-м добралась до первой строчки чемпионата мира.

В прошлом году казалось, что громких успехов у нее больше не будет. На чемпионате мира IBA дисквалифицировала Линь вместе с алжиркой Иман, лишив их наград. «Было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований», — говорил тогда президент федерации Умар Кремлев. Вероятно, в данном случае имелись в виду проваленные тестирования на тестостерон. Обе боксерши не стали оспаривать свой бан.

Тем не менее на Олимпиаду они попали, благодаря конфликту IBA и МОК. Допуском спортсменов на Игры занималась специальная комиссия, которая ничего подозрительного в участии Хелиф и Юйтин не увидели.

Ситора Турдибекова и Линь Юйтин. Фото Reuters

Соперница выстояла

Линь нужно было впервые выходить на парижский ринг на следующий день после скандального боя алжирки Иман. Естественно, внимания за сутки стало к боксерше больше. Тайваньский телеканал TVBS даже смог задать ей несколько вопросов по горячей теме до первого боя на Олимпиаде, но Юйтин излучала уверенность: «Сосредоточена только на том, чтобы лучше выступать на ринге. Думаю, мои оппоненты боятся моей силы. Поэтому недоброжелатели просто ищут недостаток и раздувают из него большую проблему».

Поединок 1/8 финала Линь против Ситоры Турдибековой получился не таким стремительным, как скандальный накануне. Напомним, что итальянка Анждела Карини отказалась с боя с Хелиф, после того как пропустила пару ударов на первой минуте. Турдибекова же выдержала все три раунда.

Конечно, у представительницы Узбекистана не было больших шансов. Линь Юйтин является фавориткой турнира и имеет первый номер «посева», тогда как у Ситоры его не было. Но страха в битве против человека с повышенным уровнем тестостерона Турдибекова не испытывала.

В первом раунде она так рьяно летела в борьбу, что в одном из эпизодов сорвала шлем с соперницы. Да, узбекская боксерша много пропускала, но все же одного судью из Венгрии Ситора смогла убедить. Правда, только на один раунд. Во втором Линь уже полностью доминировала, хоть и позволяла сопернице изредка наносить хорошие удары. Исход был очевиден.

Ринг Турдибекова покинула в слезах, но без скандала. Юйтин показывала скромные эмоции, но немного попозировала на камеру.

Иман Хелиф и Анджела Карини. Фото Global Look Press

Итальянка сдает назад

МОК вмешиваться в проведение турнира не собирается и снимать интерсекс-боксерш точно не планирует. «Каждый человек имеет право заниматься спортом без дискриминации. Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол, возраст спортсменов определяется на основе их паспорта. Мы увидели в новостях вводящую в заблуждение информацию об этих двух спортсменках. Они много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионатах мира и других турнирах, санкционированных IBA», — говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Сейчас в организации больше переживают за безопасность боксерш из Тайваня и Алжира, которые в эти дни стали получать много хейта и угроз. Тем временем итальянка Анджела Карини, которая после поединка заявляла о несправедливости, неожиданно поменяла мнение о своей сопернице. Ей даже пришлось оправдываться за свой срыв.

«Я не специально не стала пожимать руку Хелиф. Прошу прощения у нее и у всех. Я была разозлена, ведь моя олимпийская мечта испарилась. Ничего не имею против Хелиф, более того, если однажды с ней встречусь снова, я ее обниму».

В четвертьфинале алжирка встретится с венгеркой Анной Хамори, которая полна решимости выбить Хелиф из турнира. «Я не боюсь. Мне плевать на шумиху в медиа и социальных сетях. Если она или он действительно мужчина, то моя победа станет еще более важной», — приводит слова Хамори New York Post.