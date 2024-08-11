Гомельский — о победе сборной США на Олимпиаде: «Лучшие тренеры воспитывают лучших игроков»

Известный комментатор Владимир Гомельский в комментарии «СЭ» отреагировал на победу сборной США над Францией в финале баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже — 98:87.

«Этот итог закономерен, у американцев была самая сильная команда. Они встретили большую конкуренцию в Париже со стороны сербов и французов, но победили. Это нормально, ведь в сборной США были представлены сильнейшие игроки. У них лучшая баскетбольная школа , где лучшие тренеры воспитывают лучших игроков», — сказал Гомельский «СЭ».

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.

Константин Передерий