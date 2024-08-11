Женская сборная США по баскетболу в восьмой раз подряд завоевала золото Олимпиады

Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Франции в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Матч завершился со счетом 67:66.

Самым результативным игроком американской сборной стала Эйжа Уилсон, которая набрала 21 очко. У национальной команды Франции Габби Уильямс набрала 19 очков.

Женская сборная США одержала 62-ю победу подряд на Олимпиадах. Они выиграли золото Игр в восьмой раз подряд. Всего на их счету 10 побед на олимпийском турнире.

Финал женского баскетбола стал последним соревнованием Олимпиады-2024 в Париже. Таким образом, США выиграл медальный зачет (40-44-42, всего 125 медалей), Китай стал вторым (40-27-24).

Отметим, что в мужском финале турнира по баскетболу также играли команды Франции и США и победу одержали американцы (98:87).

Олимпийские игры. Женщины

Финал

Франция — США — 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

11 августа. Париж. «Bercy Arena».