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Сегодня, 14:32

Де Коло и Батюм завершили карьеру в сборной Франции после домашней Олимпиады

Алина Савинова
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Игроки сборной Франции по баскетболу Николя Батюм и Нандо Де Коло завершили карьеры в национальной команде после серебра на Олимпийских играх в Париже.

В решающем матче баскетбольного турнира, который прошел 10 августа, французы уступили команде США со счетом 87:98. Франция проиграла второй финал Олимпиады подряд.

35-летний Батюм выступал за национальную команду своей страны на протяжении 15 лет. В его активе две серебряные медали Олимпиад, две бронзы чемпионатов мира, а также золото, серебро и бронза чемпионатов Европы.

37-летний Де Коло также был причастен ко всем крупным успехам Франции на континетальных первенствах, чемпионатах мира и Олимпиадах. С 2014 по 2019 годы он играл за ЦСКА.

Олимпиада
Сборная Франции по баскетболу
Нандо де Коло
Николя Батюм
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