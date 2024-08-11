Де Коло и Батюм завершили карьеру в сборной Франции после домашней Олимпиады

Игроки сборной Франции по баскетболу Николя Батюм и Нандо Де Коло завершили карьеры в национальной команде после серебра на Олимпийских играх в Париже.

В решающем матче баскетбольного турнира, который прошел 10 августа, французы уступили команде США со счетом 87:98. Франция проиграла второй финал Олимпиады подряд.

35-летний Батюм выступал за национальную команду своей страны на протяжении 15 лет. В его активе две серебряные медали Олимпиад, две бронзы чемпионатов мира, а также золото, серебро и бронза чемпионатов Европы.

37-летний Де Коло также был причастен ко всем крупным успехам Франции на континетальных первенствах, чемпионатах мира и Олимпиадах. С 2014 по 2019 годы он играл за ЦСКА.