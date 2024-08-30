Фридзон о матче США — Сербия: «В ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу американцев»

Бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон в интервью «СЭ» поделился мнением о матче США — Сербия (95:91) в 1/2 финала Олимпиады-2024.

— Смотрели баскетбольный турнир на Олимпиаде? Есть вопросы к победе сборной США?

— Я бы сказал — вопросики. В матче с сербами в ряде эпизодов судьи трактовали спорные моменты в пользу США. Но сильным всегда помогают, это закон природы. А вот попади Огнен Добрич дальний бросок в концовке, при счете 86:84 в пользу Сербии, то США могли бы уже не отыграться. Финал с Францией Леброн и компания выиграли довольно уверенно.

— Чувствуется, что уровень сборных подравнялся?

— Сто процентов. Посмотрите, когда американец последний раз становился MVP НБА (Джеймс Харден в сезоне-2017/18. — Прим. «СЭ»). Вот и весь ответ. Никто бы сильно не удивился, если бы Олимпиаду выиграла Сербия, Германия, Франция или Австралия. И это хорошо для нашего вида спорта.

— Много смотрите НБА?

— Больше Евролигу. За НБА пристально начинаю следить только со стадии плей-офф. Регулярка — это шоу. Думаю, тут со мной все согласятся.