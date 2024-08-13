Секулич назвал великолепным баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже

Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» поделился мнением об олимпийском турнире.

— Успели посмотреть Олимпиаду?

— Конечно, посмотрел большую часть матчей. Мы увидели отличный баскетбол. Результаты полуфиналов были немного неожиданными. Сербы были близки к победе над сборной США, но в конце концов индивидуальное мастерство перевесило, равно как и в финале. Стефен Карри наконец-то завоевал золотую медаль. Думаю, у сборной США самая техничная и в то же время самая атлетичная команда. Остальные тоже выступили хорошо. У них прекрасные тренеры. Эта разница между сборной США и другими европейскими командами сокращается.

— Богдан Богданович сказал, что судьи приняли много спорных решений и не пожали сербам руки. Заметили ли вы что-то не то в плане решений арбитров?

— Смотрите, с моей точки зрения, когда ты не находился на площадке, комментировать такие вещи сложно. По телевизору не видно всей картины. Конечно, были какие-то ошибки. Возможно, в чью-то сторону их оказалось больше. Но я выступал на Олимпиаде со сборной Словении. Иногда ты чувствуешь, что против твоей команды совершается больше ошибок, но это субъективно. Эмоции и все такое...

— Но в любом случае мы увидели хороший турнир.

— Это самое главное! Важнее всего говорить об игроках, их навыках. Мы увидели великолепный баскетбольный турнир.

Мужская сборная США в 17-й раз выиграла золото Олимпийских игр и в 5-й раз — подряд. Франция проиграла четвертый финал Олимпиады и второй — подряд.