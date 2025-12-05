FIBA предоставит российским баскетболистам возможность отобраться на Олимпиаду-2028

Международная федерация баскетбола (FIBA) заявила, что сборные России и Белоруссии получат возможность отобраться на Олимпийские игры 2028 года альтернативным способом.

В пятницу, 5 декабря, FIBA продлила отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд до февраля 2026 года.

«Центральный совет также подтвердил, что, когда позволит ситуация, FIBA будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года, учитывая невозможность участия в крупных турнирах FIBA 2026 и 2027 годов, где уже идет квалификационный отбор», — говорится в сообщении организации.

Россияне и белорусы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIBA с марта 2022 года.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).