Сегодня, 19:41

Кириленко: «Не вижу шансов у сборной России по баскетболу сыграть на Олимпиаде-2028»

Сергей Ярошенко

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил шансы сборной России сыграть на Олимпийских играх 2028 года.

«Я вообще позитивный человек и разделяю любой позитив. Я всегда надеюсь на лучшее, но в то же время нужно быть готовым к худшему. На сегодняшний день я не вижу нашего участия в баскетбольном турнире 5х5 в 2028 году. Вообще не вижу тут шансов, потому что квалификация уже началась со стартом Евробаскета, который мы пропустили. Если будет какое-то исключения для нас, но это из разряда фантастики, чем реальности. Шанс минимальный есть, будем стараться его использовать», — цитирует Кириленко Odds.ru.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что сборная России поедет на Олимпиаду-2028 в полном составе во всех видах спорта.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Источник: Odds.ru
