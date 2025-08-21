Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2028 начнется за два дня до церемонии открытия

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе начнется 12 июля, за два дня до церемонии открытия, сообщает ФИБА.

Не уточняется, какой именно турнир стартует в эту дату, мужской или женский, или оба сразу. Предварительное расписание включает в себя по три матча 12 и 13 июля.

«Это изменение позволит проводить четвертьфиналы в течение двух дней, а также гарантирует, что ни одна игра не начнется раньше полудня, что улучшит общее впечатление игроков, команд, болельщиков и вещателей», — говорится в пресс-релизе ФИБА.

Матчи за бронзовые медали состоятся 28 и 29 июля, а за золотые — 29 и 30 июля. 30 июля — заключительный день Игр.

На Олимпиаде-2024 в Париже в мужском и женском турнирах победили команды США.