42-летняя американка Таурази стала шестикратной олимпийской чемпионкой

Таурази стала самой титулованной спортсменкой в олимпийском баскетболе

Атакующий защитник сборной США Дайана Таурази завоевала шестое в карьере золото Олимпиады. В финале Игр-2024 американки обыграли Францию (67:66).

42-летняя Таурази стала самой титулованной спортсменкой в олимпийском баскетболе. Пять медалей имеет Сью Берд, завершившая карьеру в 2022 году.

Таурази единственная в истории баскетболистка, выступавшая на шести Олимпийских играх. У мужчин этого добился испанец Руди Фернандес.

Женская сборная США выиграла золото Игр в восьмой раз подряд. Всего на их счету 10 побед на олимпийском турнире.