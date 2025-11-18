Леброн Джеймс — об Олимпиаде-2028: «Я буду наблюдать за происходящим из Кабо»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не планирует играть за сборную США на Олимпийских играх 2028 года.
«Вы уже знаете мой ответ. Я буду наблюдать за происходящим из Кабо. Мы не можем превзойти то, что мы только что сделали», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.
40-летний американец является трехкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2024). Также на его счету бронза Олимпиады 2004 года.
Леброн пропустил старт сезона в НБА из-за проблем с седалищным нервом. Ранее форвард заявил, что не скучал по перелетам и был счастлив сидеть дома на диване после тренировки.
