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Париж-2024

Сегодня, 12:00

Литовский атлет побил олимпийский рекорд отца. Но все равно остался без золота

Литовский атлет Алекна побил олимпийский рекорд отца, но стал вторым в Париже
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Миколас Алекна.
Фото Reuters
Миколас Алекна превзошел достижение отца Виргилиюса в метании диска, но это оказался только второй результат на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Легкая атлетика. Мужчины. Диск. Финал
1. Ройе Стона (Ямайка) — 70,00 (OR)
2. Миколас Алекна (Литва) — 69,97
3. Мэтью Денни (Австралия) — 69,31

Виргилиюс и Миколас Алекна — два титулованных метателя диска разных эпох. Спорт для них давно стал семейным делом. Алекна-старший участвовал в пяти Олимпиадах, завоевал два золота и установил абсолютный рекорд Игр. В Афинах-2004 литовец запустил диск на 69,89 метра. Сыну Миколасу принадлежал другой рекорд — уже мировой. На апрельском турнире в США Алекна-младший показал результат 74,35 м.

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На Олимпиаду в Париже Миколас отправлялся одним из главных фаворитов. Литовец оправдал высокий статус со второй попытки, когда метнул диск на 69,97 метра и установил новый рекорд Игр, побив достижение своего отца. Можно только представить, какие чувства кипели внутри спортсмена. Алекна показал впечатляющий результат, но для победы на Олимпиаде этого не хватило.

Фото Reuters

В оставшихся попытках литовец не улучшил свои показатели (68,88 и 68,49 метра). Кульминация соревнований наступила на четвертом броске ямайца Роже Стона. Он не считался фаворитом дисциплины, но превзошел результат Алекна и запульнул диск на 70 метров. Тем самым отобрал у Миколаса не только золотую медаль, но и олимпийский рекорд.

— Я чувствовал, что могу сделать еще лучший бросок, потому что тот бросок получился не очень удачным. Диск трясло. Я думал, что обязательно брошу дальше. Это не сработало. Я недолго удержал этот рекорд. Надеюсь, что через четыре года он продержится дольше, — приводит слова Миколаса 15min.lt.

Фото Reuters

Достижение Стона уникально тем, что в трех прошлых попытках ямаец запускал диск на относительно скромные 61-66 метров. Однако Роже смог выдать один королевский бросок на 70 метров и забрал золотую медаль.

— Удивило ли первое место Стона? Да. Это действительно сюрприз. Но то, что он очень талантливый метатель диска — в этом никогда не было сомнений. Однако, думаю, мало кто верил, что он будет так бросать на Олимпиаде, — признался Алекна-младший.

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По словам Миколаса, он не сильно расстроен результатами соревнований. «Медаль есть медаль», — говорил литовец. Спортсмен признался, что не думал о рекорде отца, а лишь хотел выиграть турнир. От золотой медали Алекна отделили 3 сантиметра.

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