Тревожно за эфиопскую звезду.

В среду, 7 августа, на Играх в Париже состоялся финал в беге с препятствиями на 3000 метров у мужчин. Победу в нем одержал олимпийский чемпион Токио-2020 марокканец Суфиан эль-Баккали, серебро и бронза — у американца Кеннета Рукса и кенийца Эбрахама Кибивота соответственно. Но главным событием забега стало падение обладателя мирового рекорда в этой дисциплине эфиопца Ламехи Гирмы.

Большую часть дистанции лидировала внушительная группа спортсменов, которые находились друг от друга на близком расстоянии. На финальном круге от преследователей оторвался Рукс, а на втором месте шел Гирма. Однако во время преодоления предпоследнего барьера эфиопец упал, задев его коленом. Африканец неудачно приземлился на спину, ударился о землю затылком и остался лежать бездвижно, пока другие бегуны перепрыгивали через него. Гирма потерял сознание.

Гонка близилась к концу и завершилась уже после пары поворотов, поэтому представители медицинской бригады смогли беспрепятственно попасть на дорожкку. Они попытались оказать Гирме первую помощь, а затем унесли его на носилках в подтрибунные помещения. Как сообщает L'Equipe, Ламеха пришел в себя в медпункте «Стад де Франс» и заговорил. Затем его доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Фото AFP

Фото AFP

Гирма — 23-летний эфиопский атлет, трехкратный вице-чемпион мира в беге на 3000 метров с препятствиями и обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио-2020 в этой же дисциплине. Золотых медалей на ЧМ и Играх у него никогда не было, однако в июне 2023 года африканец установил мировой рекорд на этой дистанции, победив на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, — 7.52,11. Предыдущее лучшее достижение держалось 19 лет и принадлежало катарцу Саифу Сахиду Шахину.