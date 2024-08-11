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Париж-2024

Сегодня, 13:00

«В Якутии меня все поддерживают, несмотря на смену гражданства». Лучшая марафонка России выступает за Киргизию и бьет рекорды

Уроженка Якутии стала 14-й в марафоне на Олимпиаде-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Сардана Трофимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Уроженка Якутии Сардана Трофимова стала 14-й на олимпийском марафоне в Париже. Ее результат 2:26.47, это национальный рекорд.

Сардана Трофимова — пятикратная чемпионка России и одна из лучших марафонок нашей страны — сменила гражданство в 2022-м. Для того, чтобы выступить на Олимпийских играх. К этой цели она шла долгие годы. В Рио-2016 из российских легкоатлетов была допущена только Дарья Клишина, в Токио — только десять спортсменов, в число которых Сардана не попала. После смены гражданства была гонка за олимпийским нормативом. Когда на марафоне в Ганновере до него не хватило 42 секунд, казалось, что путевка на Игры словно заколодована для Трофимовой.

Парижский марафон получился для Сарданы успешным. До затяжного подъема в районе 30-го километра спортсменка из Якутии уверенно держалась в группе лидеров, в какой-то момент шла второй. Крутые горки сильно сбили темп, но результатом Трофимова осталась очень довольна.

По коже шли мурашки

— Я старалась держать один темп, притом что соперницы бежали рвано: то по 3,35 мин./км, то по 3,10 мин./км, — рассказала Сардана в интервью «СЭ» после финиша. — Горки здесь действительно безумно тяжелые: в затяжной подъем я шла очень медленно — по 4,20 мин./км, если не хуже. Наверное, не вспомню таких подъемов ни на каком другом марафоне. Трассу мы, конечно, изучали перед забегом, но это, как говорится, ожидание vs реальность. Хорошо, что сборы проводили в Кисловодске — удалось бежать ровно. Иначе бы точно «встала» под конец.

Сифан Хассан. Хассан вырвала золото в марафоне, Трофимова — 14-я. Такая выносливость вообще возможна?

— Вы выглядите очень счастливой, несмотря на сложности трассы.

— Я очень довольна, получила удовольствие от этого бега. Хотя хотелось бы, конечно, быть чуть повыше. Какая я?

— 14-я и с национальным рекордом!

— Правда?! Тогда задача точно выполнена! Так долго старалась разменять 2:26.50 — и наконец получилось!

— Похоже, самой сложной задачей было попасть на эти Олимпийские игры. Чего у вас только ни было — и смена гражданства, и долгое выполнение норматива, а потом приглашение...

— Да! (Почти кричит.) Я бежала, а у меня по коже шли мурашки от того, какая тут поддержка, какая атмосфера в Олимпийской деревне. Мне даже не хочется уезжать.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хочу побыть дома с семьей

— Много сообщений со словами поддержки получили?

— До того как я сюда прилетела, у меня взломали мессенджер. Я решила, что это знак: мне не нужно ни от чего отвлекаться. А вообще сообщений очень много — из Якутии, из Киргизии. В Якутии сделали большой экран и показывали марафон на большом экране.

Участники марафона в&nbsp;Париже. С российским флагом и с медалями. Наши любители приняли участие в олимпийском марафоне

— Представляем, что там происходило, когда вы шли второй по дистанции. У нас очень разное отношение к спортсменам, сменившим гражданство, Якутия при этом вас всегда поддерживает. За счет чего так получилось?

—  Нас Якутия всегда поддерживает. Здесь пять человек родом из этого региона выступают за разные страны, и мы все друг за друга болеем и за нас всегда болеют.

— Как часто сейчас удается приезжать?

— Постоянно езжу по сборам, большую часть времени проводила в Киргизии. Сейчас хочу отдохнуть немного, дома побыть с семьей, с друзьями.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Изоляция — как невидимый барьер

— По-киргизски разговариваете?

— Совсем чуть-чуть. Но многое понимаю, потому что якутский и киргизский — родственные языки.

— Если говорить о российских спортсменах, которые в изоляции, можно прогрессировать без международных стартов?

— Когда у тебя есть возможность соревноваться с сильнейшими, ты легче поднимаешь планку и тебе проще ее перепрыгнуть. А изоляция — как невидимый барьер. Есть шансы, что ты можешь его преодолеть и прыгнуть выше. Я знаю это по себе.

Дайана Таурази и&nbsp;Паола Эгону. Олимпиада-2024: заключительный день Игр. Онлайн-трансляция 11 августа

— По вам сильно било отсутствие международных стартов?

— Ко всему привыкаешь. Не скажу, что в России у меня не было соперников, но уровень совершенно другой и ориентиры другие.

— Дальше Олимпиады в соревновательный календарь заглядывали?

— Пока нет. Хочу сделать перерыв, отдохнуть немного — все-таки возраст свое берет. До этого долгое время на первом месте была Олимпиада, а теперь — семья.

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