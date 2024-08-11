Ингебригтсен исправился после провала в Париже. Норвежец отыгрался на дистанции 1500 метров

Якоб признал свои ошибки и победил в забеге на 5000 метров.

Олимпиада. Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 13.13,66

2. Рональд Квемои (Кения) — 13.15,04

3. Грант Фишер (США) — 13.15,13

Якоб Ингебригтсен — настоящая звезда мировой легкой атлетики. Он умеет заводить публику и делать шоу. Поэтому даже стайерские дисциплины, которые увлекают в основном настоящих гурманов спорта, с участием норвежца становятся событием. В Париж Якоб приехал с задачей взять два личных золота. Причем на 1500 его шансы казались куда предпочтительнее, чем на 5000 метров. Однако на «полторашке» Ингебригтсен ошибся с темпом и остался без медали в принципе. Что только разозлило его перед пятитысячным забегом — тут он уже шансов соперникам не оставил.

Даже после яркой победы Ингебригтсен сетовал на предыдущую неудачу

Поражение Якоба Ингебригтсена на 1500 м — едва ли не главная сенсация легкоатлетического турнира Парижа-2024. Причем удивляет не только сам факт неудачи, но и как именно норвежец остался без медали. Лидировать практически весь забег, чтобы затем упустить даже третье место на финальном круге после поворота... Драма, которую не придумать и нарочно. Такое тяжелое прежде всего эмоционально поражение вполне могло бы и «прибить» звездного легкоатлета. Но, к чести Ингебригтсена, он нашел в себе силы доказать, что еще способен бегать здорово, — и в блестящем стиле выиграл 5000 м. Якоб сделал выводы после неудачи на «полуторке» и не стал ускоряться на первых же кругах и рвать темп. Бежал, ничего не форсируя, но при этом следил за конкурентами и контролировал ситуацию.

Реальной борьбы ни кениец Рональд Квемои, ни американец Грант Фишер навязать Якобу не смогли. Таким образом, на Олимпиаде отчасти повторилась история с двух последних чемпионатов мира в Орегоне и Будапеште, когда Ингебригтсен уступил на 1500 м, но стал первым на 5000. Так что итог олимпийского цикла получился логичным. И все же остаться вторым следом за своим главным антагонистом Джошем Керром и вообще остаться без наград — весьма разные истории. Так что неудивительно, что даже после победы на 5000 м Якоб охотнее говорил про свой неудачный забег на 1500. Вернее, сразу после того поражения высказываться норвежец не хотел. А когда реабилитировался за проигрыш, посчитал необходимым объясниться за неудачу. «Это поражение будет преследовать меня теперь всю оставшуюся жизнь», — признался Ингебригтсен. Облегчения не наступило.

Фото Reuters

Философствовал и обещал скорый реванш в схватке с Керром и Хокером

Якоб вообще не умеет проигрывать. На пресс-конференции признается, что ему даже сейчас могут присниться неудачи времен юниорской карьеры. Или, например, первый в карьере чемпионат мира в Дохе-2019. 18-летний Ингебригтсен ехал в Катар молодым, но уже известным спортсменом — одним из лидеров сезона, действующим чемпионом Европы и обладателем европейского рекорда. Однако показать себя не удалось, только четвертое место на 1500 м и пятое — на 5000 м. После Дохи Якоб выжигал и выдал несколько личных рекордов. Во многом из-за ненависти на самого себя после неудачи. Ингебригтсен научился направлять негативную энергию в правильное русло и заряжать себя ей. «Память о поражении мотивирует работать еще больше. Справляться с неудачей можно по-разному, но величайшие из великих становятся только сильнее», — выдал стайер цитату, которой место скорее в книге о психологии.

Признал Якоб и свою тактическую ошибку на 1500 м. О том, что норвежец слишком рано пошел в отрыв, не писал только ленивый. У себя на родине обожаемый спортсмен и вовсе был подвергнут мощной обструкции. Едва ли самовлюбленному легкоатлету приятно было читать десятки тысяч комментариев о том, что он глупый неудачник. Тем не менее спорить с тем, что забег следовало построить иначе, не стал.

Фото Reuters

«На самом деле, хорошая была тактика или плохая, мы можем судить только после финиша. Не всегда вопрос в том, что вы выбрали неверную стратегию, чаще всего все сводится к исполнению. Но так или иначе возможность стать первым была упущена, и я пересмотрел свои взгляды на распределение сил по дистанции», — заключил Ингебригтсен. А также пообещал скорую «расправу» над Коулом Хокером и Джошем Керром. Так что этапы «Бриллиантовой лиги» должны получиться огненными.