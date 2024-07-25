Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 14:30

«Не можете участвовать, потому что носите платок». Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия

Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бегунья Сункамба Силла
Сункамба Силла запретили надевать хиджаб на церемонию открытия.
Фото Global Look Press
Сункамба Силла вместе с Олимпийским комитетом Франции все же пришла к компромиссу.

Легкоатлетка из сборной Франции Сункамба Силла была приглашена на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, но столкнулась с неприятным религиозным запретом. 26-летняя спортсменка во время соревнований обычно надевает хиджаб — традиционное одеяние для женщин, придерживающихся ислама. Однако Олимпийский комитет Франции запретил ей выходить в нем на парад участников Игр-2024.

Кепка вместо платка

Девушка не сможет появиться в хиджабе, так как это противоречит французским законам светскости. Согласно им, всем французам, в том числе спортсменам, запрещено демонстрировать на публике свою религиозную принадлежность. Министр спорта Амели Удеа-Кастера комментировала происходящее вокруг Силла, говоря, что хочет видеть девушку на церемонии открытия, но только при соблюдении принципа нейтралитета.

Диаба Конате не&nbsp;выступит за&nbsp;сборную на&nbsp;Олимпиаде из-за запрета играть в&nbsp;хиджабе. Франция не взяла спортсменку на Олимпиаду из-за хиджаба. Это считают религиозной дискриминацией

«Во время Олимпийских и Паралимпийских игр ношение знаков или одежды религиозного характера запрещено членам сборной Франции в соответствии с принципом нейтралитета», — говорится в июньском заявлении Министерства спорта. При этом соблюдать нейтралитет необходимо только спортсменам из сборной Франции — на участников из других команд эти правила не действуют.

Сункамба совместно с Олимпийским комитетом Франции все-таки пришла к компромиссу. Спортсменка появится на церемонии открытия в специальной кепке. Решение нашли после переговоров между спортсменкой, Федерацией легкой атлетики Франции, Министерством спорта и компанией Bermuti, производящей экипировку. Силла выйдет в специальной кепке.

«Мы наконец достигли соглашения, чтобы я могла принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр», — написала девушка в социальных сетях.

Бегунья Сункамба Силла
Фото Global Look Press

Максимально конструктивные и изобретательные

Решение нашли благодаря прошлому негативному опыту девушки, связанному с запретом хиджаба во время соревнований. Совсем недавно, на чемпионате Европы в июне 2024-го в Риме, Силла выступала в специально изготовленной кепке. Головной убор скрыл волосы девушки, но при этом плотно прилегал к голове и не слетал во время бега. Инициатором запрета вновь выступила министр спорта Удеа-Кастера, которая перед теми соревнованиями напомнила Федерации легкой атлетики о необходимости соблюдения правил.

«Мы хотим твердо соблюдать эти принципы, но в то же время мы хотим быть заботливыми, максимально конструктивными и изобретательными в поиске решений, чтобы все чувствовали себя хорошо», — комментировала Удеа-Кастера.

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы. Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Силла не единственная в сборной Франции столкнулась с запретом ношения хиджаба во время Олимпиады. Ранее 24-летняя баскетболистка Диаба Конате связала непопадание в олимпийскую сборную с дискриминационной религиозной политикой Франции.

«Несмотря на мое желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики, — рассказала Конате. — Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что я не могу ее представлять только из-за своей религиозной принадлежности. Я твердо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье».

легкая атлетика
Олимпиада
5
8
Читайте также
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал в Польше: глава НОК обнял перед Олимпиадой 17-летнюю спортсменку за бедро, но потом заменил фото

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости