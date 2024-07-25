«Не можете участвовать, потому что носите платок». Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия

Сункамба Силла вместе с Олимпийским комитетом Франции все же пришла к компромиссу.

Легкоатлетка из сборной Франции Сункамба Силла была приглашена на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, но столкнулась с неприятным религиозным запретом. 26-летняя спортсменка во время соревнований обычно надевает хиджаб — традиционное одеяние для женщин, придерживающихся ислама. Однако Олимпийский комитет Франции запретил ей выходить в нем на парад участников Игр-2024.

Кепка вместо платка

Девушка не сможет появиться в хиджабе, так как это противоречит французским законам светскости. Согласно им, всем французам, в том числе спортсменам, запрещено демонстрировать на публике свою религиозную принадлежность. Министр спорта Амели Удеа-Кастера комментировала происходящее вокруг Силла, говоря, что хочет видеть девушку на церемонии открытия, но только при соблюдении принципа нейтралитета.

«Во время Олимпийских и Паралимпийских игр ношение знаков или одежды религиозного характера запрещено членам сборной Франции в соответствии с принципом нейтралитета», — говорится в июньском заявлении Министерства спорта. При этом соблюдать нейтралитет необходимо только спортсменам из сборной Франции — на участников из других команд эти правила не действуют.

Сункамба совместно с Олимпийским комитетом Франции все-таки пришла к компромиссу. Спортсменка появится на церемонии открытия в специальной кепке. Решение нашли после переговоров между спортсменкой, Федерацией легкой атлетики Франции, Министерством спорта и компанией Bermuti, производящей экипировку. Силла выйдет в специальной кепке.

«Мы наконец достигли соглашения, чтобы я могла принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр», — написала девушка в социальных сетях.

Фото Global Look Press

Максимально конструктивные и изобретательные

Решение нашли благодаря прошлому негативному опыту девушки, связанному с запретом хиджаба во время соревнований. Совсем недавно, на чемпионате Европы в июне 2024-го в Риме, Силла выступала в специально изготовленной кепке. Головной убор скрыл волосы девушки, но при этом плотно прилегал к голове и не слетал во время бега. Инициатором запрета вновь выступила министр спорта Удеа-Кастера, которая перед теми соревнованиями напомнила Федерации легкой атлетики о необходимости соблюдения правил.

«Мы хотим твердо соблюдать эти принципы, но в то же время мы хотим быть заботливыми, максимально конструктивными и изобретательными в поиске решений, чтобы все чувствовали себя хорошо», — комментировала Удеа-Кастера.

Силла не единственная в сборной Франции столкнулась с запретом ношения хиджаба во время Олимпиады. Ранее 24-летняя баскетболистка Диаба Конате связала непопадание в олимпийскую сборную с дискриминационной религиозной политикой Франции.

«Несмотря на мое желание и навыки, мне не разрешают играть за сборную из-за дискриминационной политики, — рассказала Конате. — Я люблю свою страну. И мне очень обидно, что я не могу ее представлять только из-за своей религиозной принадлежности. Я твердо убеждена, что спорт должен быть инклюзивным. Некоторые девочки из-за запретов уже перестали заниматься баскетболом. Это сказывается на их физическом и психическом здоровье».